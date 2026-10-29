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«Старый» Jeep Compass получил несколько обновок в 2027 модельном году

29.10.2026 90 0 0
«Старый» Jeep Compass получил несколько обновок в 2027 модельном году

Стоимость стартовой версии посвежевшего SUV американской марки на домашнем рынке составляет 31 985 долларов, что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.

Марка Jeep, входящая в состав автогиганта Stellantis, представила Compass в 2006 году, второе поколение появилось в 2016-м, обновление этот автомобиль пережил в 2020-м. Кроссовер третьей генерации, базирующийся на платформе STLA Medium, был рассекречен ещё весной 2025-го, однако его производство налажено на заводе Stellantis в Италии, и на некоторых рынках этот вариант не присутствует. В том числе в США, куда актуальные SUV предыдущего поколения на данный момент поставляются из Толуоки (Мексика).

На фото: Jeep Compass 2027 модельного года

Теперь нынешний кроссовер Jeep Compass, предназначенный для американского рынка, получил несколько довольно скромных обновок, их появление приурочено к переходу модели в 2027 модельный год. Как отметили в компании, посвежевший Compass отмечает 20-летний юбилей. Одним из изменений для Jeep Compass 2027 модельного года стала расширенная палитра цветов кузова, в которую теперь входят в том числе такие оттенки как Ghost, Copper Shino, 41 и Goldilocks.

Ещё в списке обновок числится адаптивный круиз-контроль, который теперь входит в перечень стандартного оснащения стартовых исполнений Jeep Compass Latitude и Latitude Altitude. Ещё вариантам Limited, Limited Altitude и Trailhawk теперь в обязательном порядке положено устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Помимо этого, комплектации Limited Altitude и Trailhawk теперь снабдили USB-разъёмами для пассажиров второго ряда.

В 2027 модельному году актуальный для Штатов Jeep Compass в версиях Limited, Limited Altitude и Trailhawk может быть оснащён опциональной «премиальной» системой освещения со светодиодными фарами, задними фонарями и противотуманками. Ещё у этих вариантов теперь имеются универсальный механизм открывания гаражных ворот и комплекс камер с обзором на 360 градусов.

Начинка кроссовера осталась прежней. Напомним, под капотом у нынешнего предлагаемого в Штатах Jeep Compass располагается бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, максимальная мощность которой равна 203 л.с., а крутящий момент – 300 Нм. Мотор работает в паре только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – только полный.

На фото: салон Jeep Compass 2027 модельного года

Американские дилеры уже начали принимать заказы на посвежевший кроссовер. Стартовая стоимость Jeep Compass 2027 модельного года здесь составляет 31 985 долларов (с учётом платы за доставку до пункта назначения), что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу. За исполнение Trailhawk придётся отдать не менее 36 145 долларов (около 2,94 млн рублей), а покупка варианта Limited Altitude обойдётся как минимум в 37 140 долларов (около 3,02 млн рублей).

Согласно плану производителя, в дальнейшем на американский рынок должен выйти Compass третьей генерации, однако пока нет ни информации о его технике, ни обнародованной даты старта продаж.

кроссовер США Мексика авторынок Jeep Jeep Compass
Обновлено 30.10.2026
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