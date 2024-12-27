Stellantis опять оштрафовали на миллионы долларов из-за дизельных версий моделей Ram

Американские регуляторы (на этот раз в Калифорнии) обвинили производителя в том, что выбросы нескольких грузовиков марки превышают допустимые нормы.

Автогигант Stellantis был образован в начале 2021 года в результате слияния группы PSA и концерна FCA. Сейчас «старые» названия не используются, однако от нажитых ранее сторонами проблем избавиться так же легко, как оказалось, нельзя. Ещё в 2017 году у FCA возникли проблемы с «неэкологичными» дизельными двигателями. Этот вопрос по-прежнему не закрыт.

На фото: Ram ProMaster (2013–2018)

Напомним, несколько лет назад американский Минюст обвинил концерн в использовании специального программного обеспечения, которое позволяло скрывать на тестах реальный уровень вредных выхлопов моторов некоторых моделей. Ранее эта проблема затронула дизельные 3,0-литровые двигатели V6, которыми в период с 2014 по 2016 годы оснащались две модели – внедорожник Jeep Grand Cherokee и пикап Ram 1500.

Теперь стало известно о новом штрафе, выписанном Stellantis, в размере 4,2 млн долларов. Как сообщает Reuters, из них примерно половина будут направлены в качестве гражданского штрафа в Калифорнийский фонд борьбы с загрязнением воздуха, оставшиеся 2,1 млн долларов пойдут в фонд, который стимулирует грузовые суда снижать скорость (это влияет на китов и озоновый слой).

На фото: Ram 3500 (2012–2016)

Согласно заявлению регулятора California Air Resources Board (CARB), установленные на некоторых автомобилях марки Ram устройства, позволяющие обойти строгие нормы выбросов вредных веществ на тестах. Сообщается, что из-за этого в совокупности в атмосферу отправилось дополнительно около 55 тонн оксидов азота.

В списке «виновных» числятся коммерческие автомобили Ram ProMaster, выпускаемые в период с 2014 по 2016 годы выпуска, а также полноразмерные пикапы Ram 1500 и «тяжеловесные» модификации с индексами 2500 и 3500. Речь идёт о тех исполнениях моделей, которые оснащены 3,0-литровыми дизельными двигателями. Стоит отметить, что Stellantis обязали не только выплатить штраф, но и провести отзыв и доработку «неэкологичных» автомобилей.

На фото: Ram 1500 (2012–2016)

Кстати, нынешний штраф можно назвать довольно скромным, ведь размер взыскания, которое концерн согласился выплатить в начале 2019 года, составил 305 млн долларов. Он касался ранее упомянутых Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee. Производитель тогда отозвал на бесплатный ремонт более 100 тыс. автомобилей по всем Соединённым Штатам, в итоге общие траты составили около 800 млн долларов.

А в августе 2022 года Stellantis пришлось заключить сделку с Министерством юстиции и признать вину в использовании специальных устройств для снижения уровня выбросов на тестах. Также производитель согласился на выплату штрафа в размере 96,1 млн долларов и неустойки в размере дополнительных 203,6 млн долларов.

Напомним, многие компания продолжают менять свои стратегии по «озеленению». Недавно стало известно о том, что Stellantis решил отложить старт электрического пикапа Ram и сделал ставку на Ramcharger с гибридной силовой установкой.