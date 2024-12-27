Экология ×
  • Stellantis опять оштрафовали на миллионы долларов из-за дизельных версий моделей Ram

Stellantis опять оштрафовали на миллионы долларов из-за дизельных версий моделей Ram

27.12.2024 70 1 0

Американские регуляторы (на этот раз в Калифорнии) обвинили производителя в том, что выбросы нескольких грузовиков марки превышают допустимые нормы.

Автогигант Stellantis был образован в начале 2021 года в результате слияния группы PSA и концерна FCA. Сейчас «старые» названия не используются, однако от нажитых ранее сторонами проблем избавиться так же легко, как оказалось, нельзя. Ещё в 2017 году у FCA возникли проблемы с «неэкологичными» дизельными двигателями. Этот вопрос по-прежнему не закрыт.

На фото: Ram ProMaster (2013–2018)

Напомним, несколько лет назад американский Минюст обвинил концерн в использовании специального программного обеспечения, которое позволяло скрывать на тестах реальный уровень вредных выхлопов моторов некоторых моделей. Ранее эта проблема затронула дизельные 3,0-литровые двигатели V6, которыми в период с 2014 по 2016 годы оснащались две модели – внедорожник Jeep Grand Cherokee и пикап Ram 1500.

Теперь стало известно о новом штрафе, выписанном Stellantis, в размере 4,2 млн долларов. Как сообщает Reuters, из них примерно половина будут направлены в качестве гражданского штрафа в Калифорнийский фонд борьбы с загрязнением воздуха, оставшиеся 2,1 млн долларов пойдут в фонд, который стимулирует грузовые суда снижать скорость (это влияет на китов и озоновый слой).

На фото: Ram 3500 (2012–2016)

Согласно заявлению регулятора California Air Resources Board (CARB), установленные на некоторых автомобилях марки Ram устройства, позволяющие обойти строгие нормы выбросов вредных веществ на тестах. Сообщается, что из-за этого в совокупности в атмосферу отправилось дополнительно около 55 тонн оксидов азота.

В списке «виновных» числятся коммерческие автомобили Ram ProMaster, выпускаемые в период с 2014 по 2016 годы выпуска, а также полноразмерные пикапы Ram 1500 и «тяжеловесные» модификации с индексами 2500 и 3500. Речь идёт о тех исполнениях моделей, которые оснащены 3,0-литровыми дизельными двигателями. Стоит отметить, что Stellantis обязали не только выплатить штраф, но и провести отзыв и доработку «неэкологичных» автомобилей.

На фото: Ram 1500 (2012–2016)

Кстати, нынешний штраф можно назвать довольно скромным, ведь размер взыскания, которое концерн согласился выплатить в начале 2019 года, составил 305 млн долларов. Он касался ранее упомянутых Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee. Производитель тогда отозвал на бесплатный ремонт более 100 тыс. автомобилей по всем Соединённым Штатам, в итоге общие траты составили около 800 млн долларов.

А в августе 2022 года Stellantis пришлось заключить сделку с Министерством юстиции и признать вину в использовании специальных устройств для снижения уровня выбросов на тестах. Также производитель согласился на выплату штрафа в размере 96,1 млн долларов и неустойки в размере дополнительных 203,6 млн долларов.

Напомним, многие компания продолжают менять свои стратегии по «озеленению». Недавно стало известно о том, что Stellantis решил отложить старт электрического пикапа Ram и сделал ставку на Ramcharger с гибридной силовой установкой.

пикап США коммерческий транспорт бизнес экология Ram Ram ProMaster Ram 1500
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
27.12.2024 19:59
Яшка

Чего это они так намудрили.Пример Фольксвагена ничему не научил,которого амеры тоже нагнули за установку обманок на дизельные туареги.

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Моторные масла Gazpromneft: полевые испытания в рамках Tro-Phy-Gital Tour 2024 Моторные масла Gazpromneft Premium N 5W-40 и Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 прошли масштабную проверку на прочность в ходе Tro-Phy-Gital Tour 2024. 51 1 0 27.12.2024
Статьи / Авто с пробегом BMW 7 Series IV (E65/E66) c пробегом: старый кузов, бедные владельцы и богатые сервисмены «Семёрка» BMW с индексом E65 – идеальный пример того, как рынок издевается над чувствами пуристов. Она до сих пор считается эстетами откровенно уродливой и по большому счёту мало кому интере... 696 6 2 27.12.2024
Статьи / Практика Дальше мы не едем: почему может плохо запускаться прогретый двигатель Мы уже разбирались с тем, почему иногда трудно запустить холодный мотор. Но временами бывает обратная ситуация: с утра машина заводится с пол-оборота, а горячий двигатель начинает капризнич... 325 0 0 27.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66708 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53427 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21993 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
9 Внедорожник Ваше величество, добро пожаловать в грязь: тест-драйв Tank 700
6 Кроссовер Британский дух, скорый рестайлинг и неприятный сюрприз: обзор Rox 01
6 Седан BMW 7 Series IV (E65/E66) c пробегом: старый кузов, бедные владельцы и богатые сервисмены
Новые комментарии
Change privacy settings