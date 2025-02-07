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  • Stellantis продлил права на марку Talbot, чем породил волну слухов о её возрождении

Stellantis продлил права на марку Talbot, чем породил волну слухов о её возрождении

07.02.2025 74 0 0

Пылящаяся в архиве с 1993 года марка Talbot могла бы стать шестнадцатым брендом в портфолио Stellantis, вот только пока руководство автогиганта занято антикризисными мерами и репозиционированием имеющихся марок.

Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall — это 14 основных марок, принадлежащих Stellantis, а пятнадцатой является китайская Leapmotor, которой Stellantis не владеет, но представляет её интересы за пределами Китая. Марка Talbot, уходящая корнями в основанную в 1903 году франко-британскую компанию Clement-Talbot, относится к числу спящих вместе с итальянскими Innocenti и Autobianchi. В СМИ периодически всплывают слухи о том, что спящие марки возродятся или будут проданы, но пока ничего из этого не произошло.

На днях стало известно, что Stellantis продлил права на Talbot, в связи с чем опять поползли слухи о том, что марку вынут из нафталина. Прошлый раз Talbot «возрождали» в конце 2000-х в бытность PSA Group — тогда предполагалось, что Talbot станет бюджетным брендом и будет конкурировать с Dacia. Если такие идеи и были, то до реализации дело не дошло. Карлос Таварес, возглавлявший до декабря прошлого года Stellantis, вообще был противником возрождения старых брендов, но раз уж теперь он уволен, то почему бы и не возродить?

Talbot Sunbeam Lotus

На самом деле, никаких объективных предпосылок для возрождения Talbot нет, даром что марка чудесная, с богатой историей. С ранних лет и до конца 1950-х она производила роскошные автомобили и участвовала в гонках, в 1950-м Talbot Lago T26 выиграл легендарный суточный марафон в Ле-Мане. В 1979 году марка Talbot возродилась под крылом PSA и выпускала довольно широкую линейку легковых автомобилей, полученных в том числе в виде наследства от Chrysler (предыдущий собственник) — трёхдверный заднеприводный хэтчбек Talbot Sunbeam Lotus выиграл Чемпионат мира по ралли 1981 года в зачёте производителей. Вместе с тем представительский седан Tagora (показан на заглавном фото) напомним о принадлежности Talbot к высшему обществу. Увы, из-за финансового кризиса после 1987 года легковые модели Talbot не выпускались, фургоны протянули до 1993-го включительно.

Возрождать сегодня Talbot как конкурента Dacia нет никакого смысла, так как на борьбу с румынской маркой Stellantis нацелил Citroen и Fiat, сознательно упрощая и удешевляя их модельные ряды. Тему спорта и премиума закрывают Abarth, Alfa Romeo и Lancia. Марка DS постепенно смещается в лакшери-сегмент к Maserati. В общем, свободной ниши для Talbot пока не просматривается, корпорации Stellantis дай бог удержать на плаву имеющиеся бренды, с чем наблюдаются определённые проблемы. Продажа Talbot тоже кажется малоперспективной идеей — за пределами Европы эту марку знают плохо, а европейский автопром сейчас переживает системный кризис, обусловленный целым комплексом объективных и субъективных проблем. В общем, пока Talbot продолжает лежать в архиве — до лучших времён, которые когда-нибудь непременно настанут.

слухи бизнес Talbot

 

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