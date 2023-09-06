Европа ×
  • Stellantis занимается разработкой Lancia Ypsilon нового поколения: первое изображение

Stellantis занимается разработкой Lancia Ypsilon нового поколения: первое изображение

06.09.2023 119 0 0

Итальянский премиальный бренд готовится к возвращению на большой европейский рынок: новинка Lancia по плану должна появиться в 2024 году.

Марка Lancia входит в состав автогиганта Stellantis. Несмотря на то, что продукция итальянского бренда на сегодняшний день представлена всего одной моделью, и та продаётся только на домашнем рынке, концерн решил оставить Lancia в строю. Напомним, единственной моделью остаётся пятидверный хэтчбек Ypsilon, который выпускается с 1995 года. За прошедшее время он всего дважды сменил генерацию, актуальная модель появилась в 2011 году, последнее серьёзное обновление она пережила в 2021-м. Сейчас производитель занимается разработкой Ypsilon следующего поколения.

На фото: актуальный хэтчбек Lancia Ypsilon
1 / 2
На фото: актуальный хэтчбек Lancia Ypsilon
2 / 2

Известно, что новинка появится весной 2024-го, а в её внешности будут заметны заимствования у концепта Lancia Pu+Ra HPE, который был представлен в апреле текущего года. Напомним, тот шоу-кар был призван продемонстрировать новый фирменный стиль возрождаемой марки.

На фото: концепт Lancia Pu+Ra HPE

Компания уже выпустила несколько прототипов будущей новинки, однако фотошпионам они пока не попадались: производитель держит внешность Lancia Ypsilon следующей генерации в секрете. Свой вариант потенциального экстерьера будущей модели предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Ожидается, что этот автомобиль вернёт марку на большой европейский рынок.

﻿Предполагается, что длина Ypsilon нового поколения составит около четырёх метров, а её профиль будет похож на Peugeot 208. При этом передняя часть и корма у итальянского премиального хэтчбека окажутся совершенно новыми. Судя по рендеру, у новинки будет большая заглушка чёрного цвета на передней части, на которой можно увидеть светящееся название бренда, а также интегрированные тонкие полосы ходовых огней. Ниже располагаются основные блоки фар необычной формы, в самом низу располагается большой воздухозаборник с рисунком в виде небольших горизонтально вытянутых ячеек и пара круглых противотуманок по бокам.

Рендер Lancia Ypsilon следующей генерации

Ещё у автомобиля на изображении чёрный верх, такого же цвета стойки и корпуса боковых зеркал – это создаёт эффект парящей крыши. Предполагается, что корму украсят фонарями круглой формы, а салон оснастят современной информационно-развлекательной системой и несколькими цифровыми дисплеями.

У Lancia Ypsilon следующего поколения будет несколько вариантов «начинки». Так, в списке модификаций ожидается вариант с мягкогибридной установкой, в основу которой ляжет трёхцилиндровый бензиновый турбомотор, работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Ещё у хэтчбека будет полностью электрическая версия, которая, скорее всего, разделит технику с Peugeot e-208: речь идёт о единственном 156-сильном электродвигателе, а также тяговом аккумуляторе ёмкостью 51 кВт*ч; отметим, у «француза» максимальная дальнобойность без подзарядки составляет 400 км.

На фото: актуальный хэтчбек Peugeot e-208
1 / 2
На фото: актуальный хэтчбек Peugeot e-208
2 / 2

Напомним, в дальнейшем Lancia не собирается ограничиваться одной моделью. Согласно планам бренда, в 2026 году появится полностью электрический кроссовер, которому, вероятно, могут дать имя Aurelia, а в 2028-м  будет представлена новая Delta (модель тоже будет «зелёной»).

хэтчбек Италия авторынок новинки Европа Lancia Lancia Ypsilon Peugeot Peugeot 208

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Грузовики и автобусы Симуляция здоровья: самые интересные новинки выставки Comtrans 2023 Международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans уже не первый год считается основным событием в сфере коммерческого транспорта. Эту выставку ждут и участники, и посетители. Первым х... 35 0 0 06.09.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chevrolet TrailBlazer II Chevrolet TrailBlazer второго поколения трудно отнести к бестселлерам нашего рынка. Но если кому-то очень нужен честный рамный внедорожник, то вот он – честный и рамный. Правда, очень против... 3386 4 2 03.09.2023
Статьи / Электромобиль Рост продаж электромобилей в США: почему он продолжается и почему России это не грозит Каждый раз, когда мы заводим речь об электромобилях, материал превращается в «подсчет убытков» и «буклет обещаний о светлом будущем». Так было и в 2019 году, когда электромобили еще мало и... 1713 16 1 01.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 25648 13 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 23337 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18882 12 0 14.07.2023
Change privacy settings