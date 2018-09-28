В РСА считают, что изменения на рынке вызваны тем, что бывший лидер – компания «Росгосстрах» – серьёзно сократил долю в сегменте за последнее время.

ОСАГО продолжает дешеветь, этот факт беспокоит страховщиков. Так, за 2017 год средняя цена полиса сократилась на 4%; в период с января по август 2018-го – на 1,8%. Сейчас размер средней страховой премии составляет 5 683 рубля. Если обычный автовладелец снижение стоимости услуги менее чем на 2% скорее всего попросту не заметит, то в масштабах крупной компании это может оказаться существенным сокращением выручки.

По мнению президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, полисы ОСАГО подешевели из-за того, что усилилась конкуренция между страховыми компаниями. На это повлиял тот факт, что прежний лидер – «Росгосстрах» – в разы сократил долю на рынке (с 40 до 9%). Так как во многих регионах РФ он по сути занимал монополистическое положение, сейчас в них изменилась ситуация с тарифами.

Глава РСА отметил, что после того, как «Росгосстрах» сдал позиции, стала возможна конкуренция между компаниями. Дело в тарифном коридоре, сейчас он составляет 10%. Базовый тариф на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 3 432 до 4 118 рублей. Напомним, в рамках первого этапа либерализации ОСАГО Центробанк планирует расширить эту «вилку» на 20% в обе стороны – до 2 746-4 942 рублей.

Если верить заявлению Игоря Юргенса, средняя цена полиса снизилась на 10%. Не совсем ясно, за какой период произошло это сокращение стоимости. Сам этот факт, считает президент РСА, показывает беспочвенность опасений, касающихся того, что страховщики могут массово повысить цены на «автогражданку» после расширения тарифного коридора.

Хотя не стоит упрекать подобные предположения в беспочвенности: когда стало известно, что базовый тариф ОСАГО расширят, представитель регулятора Владимир Чистюхин заявил о том, что страховые компании получат примерно 15 миллиардов рублей в виде увеличенных премий (премия – то же самое, что и стоимость полиса). Напомним, именно такой убыток они получили по итогам 2017 года.

Падать продолжает не только средняя премия, но и средняя выплата. Так, в период с начала текущего года её размер сократился на 16% до 65 186 рублей. При этом сумма выплат клиентам по ОСАГО снизилась на 28%: за первые восемь месяцев 2018 года страховщики потратили 92,27 млрд. рублей. За это же время они получили 148,41 млрд. рублей за продажу полисов «автогражданки».

Не так давно в Центробанке заявляли о том, что средняя цена ОСАГО не вырастет после изменения базового тарифа. В этих прогнозах регулятор также уповает на конкурентную среду, которая должна усилиться с расширением тарифного коридора.