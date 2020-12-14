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  • Subaru анонсировала новый кроссовер для Европы: размером с Forester, брат Тойоты

Subaru анонсировала новый кроссовер для Европы: размером с Forester, брат Тойоты

14.12.2020 237 0 0

Марка Subaru предложит европейцам полностью электрический SUV. Подробности обещают раскрыть в следующем году, но получить первое представление о грядущей новинке уже можно, благодаря анонсу другой японской компании – Toyota.

 

Всего неделю назад «старосветское» подразделение Тойоты распространило первый тизер нового электрокросса. А теперь и Subaru подтвердила, что привезет в Европу «зеленый» паркетник, в основе которого лежит платформа, разработанная вместе с Toyota. И хотя в свежем релизе «тележка» никак более не обозначена, судя по всему, речь идет о той же платформе e-TNGA, на которой построен кросс Тойоты. То есть и технику модели наверняка разделят.

В Subaru пока решили обойтись без иллюстраций, при этом в компании отметили, что ее электрокар будет размером с Forester. Напомним, длина актуального Лесника составляет 4625 мм, колесная база – 2670 мм. К слову, считается, что грядущий кроссовер Toyota по размерам близок к RAV4 (длина нашего Рафика – 4600 мм, расстояние между осями – 2690 мм). В Европе продажи электрокросса Subaru планируют начать «в первой половине 2020-х годов». Вот, собственно, и вся официальная информация от фирмы. Подробнее о модели расскажут в следующем году, видимо, тогда же ее и покажут – как и кросс Тойоты.

Тизер электрокросса Toyota. Эту модель тоже покажут в 2021-м

Между тем Toyota, анонсируя свою новую модель, была чуть более откровенна. Так, известно, что, как и «просто» TNGA, платформа e-TNGA подразумевает заднюю многорычажную подвеску, при этом по сравнению с исходной архитектурой вся конструкция усилена. Электромобили на такой «тележке» могут быть с передним, задним или полным приводом, батарею разместят под полом. Плюс обещано несколько вариантов батарей и моторов.

Что же касается облика электрокара Subaru, то, скорее всего, в его дизайне будут прослеживаться мотивы прототипа, дебютировавшего в начале текущего года (он же на заглавном фото). Особенности шоу-кара – довольно узкие фары, «изломанные» светящиеся линии (скорее всего, это ходовые огни), выполненные в виде «полурамки» задние фонари и массивные накладки на колесных арках. Кстати, в Сеть уже выкладывают картинки с видением того, каким может получиться электрокросс Subaru, с одним из предположений Kolesa.ru поделился ранее.

Прототип Subaru, представленный в начале этого года
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Прототип Subaru, представленный в начале этого года
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Зарубежные СМИ прочат паркетнику Субару имя Evoltis, хотя такое название марка уже использует – под ним в Южной Америке продают ﻿ «традиционный» кросс, который в Штатах зовется Ascent. Впрочем, не исключено, что в гамме компании действительно будет два Evoltis, ведь есть же у Шкоды два совершенно разных Kamiq.

Несмотря на то, что про электрические паркетники пока заявили лишь европейские офисы Toyota и Subaru, такие SUV наверняка будут глобальными. Но в России «зеленые» кроссы в ближайшем будущем можно не ждать.

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