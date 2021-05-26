Subaru отзывает в РФ кроссоверы XV и Forester: задняя подвеска может развалиться

Под отзыв попали кроссоверы, произведённые в период с 2017 по 2019 год и реализованные в нашей стране официальными дилерами Subaru. На них необходимо проверить крепления стабилизатора поперечной устойчивости в задней подвеске, болты которых могут со временен ослабнуть и выпасть.

Объявленный в России отзыв — часть глобального, в США его, например, объявили ещё в середине апреля и американское Национального управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), как обычно, сообщает больше подробностей о выявленном дефекте, чем наш Росстандарт.

В США проблемы с задней подвеской на Subaru Crosstrek (так в этой стране называется модель XV) и Forester были выявлены ещё в феврале 2018 года: один из клиентов пожаловался на механический шум в районе заднего моста. В ходе проверки выяснилось, что шум вызван ослабшими креплениями стабилизатора поперечной устойчивости. Последующие наблюдения за другими автомобилями тех же моделей показали, что из-за широкого поля допуска размеров деталей узлов крепления болты в них могут встать неправильно, то есть с перекосом, и со временем открутиться, особенно если момент затяжки был на нижней границе допустимых значений.

В марте этого года после серии испытаний компания Subaru поняла, что при езде по плохим дорогам подвеска с ослабшими креплениями стабилизатора может не только греметь, но и спровоцировать аварию: незакреплённые должным образом кронштейны могут контактировать с тормозными шлангами и повредить их. В итоге было принято решение провести масштабную отзывную кампанию, хотя ни одного происшествия в связи с выявленным дефектом пока официально не зафиксировано. В США по отзыв попали более 400 тысяч кроссоверов, в России — 7248, список их VIN-номеров можно скачать здесь.



На сайте NHTSA опубликована методичка для ремонтников. Из неё следует, что если все болты в креплениях стабилизатора на месте, их просто следует в два этапа затянуть с моментом 35 Нм. Если один или несколько болтов отсутствуют, то нужно сначала проверить всю заднюю подвеску не предмет повреждений (тормозные шланги, полуоси, стабилизатор и подрамник) и если повреждения есть, заменить повреждённые детали новыми. Только после этого можно вставить в крепления стабилизатора недостающие болты и затянуть их с нужным моментом.



Напомним, что летом прошлого года Subaru XV пережил рестайлинг, но до России обновлённые машины добрались только в марте этого года. У соплатформенного Subaru Forester обновление ещё впереди.

