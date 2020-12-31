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Обновлённый Subaru Forester: первые изображения

31.12.2020 187 0 0

Пару недель назад в Сети появились шпионские фотографии рестайлингового японского кроссовера в камуфляжной плёнке, что стало для нас поводом составить своё представление о том, как будет выглядеть новинка.

 

Forester ведёт свою историю с 1996 года, когда на конвейер встала модель первого поколения. Сегодня выпускается уже пятая генерация кроссовера, премьера которой состоялась в 2018 году. Наступает время для планового рестайлинга, и тестовые образцы уже попали в объектив фотошпионов. На получившихся фотографиях кроссовер имеет переднюю часть, скрытую под камуфляжной плёнкой, через которую проглядывается новая решётка радиатора: логотип бренда будет расположен чуть ниже, появится декоративная перекладина иной формы, сама решётка может стать немного больше по размерам. Вместе с этим наверняка обновится и передний бампер, а вот фары могут остаться прежними.

Обновлённый Forester может получить более массивные накладки из неокрашенного пластика в нижней части дверей, так как именно эта зона скрыта камуфляжной плёнкой. Задняя же часть тестового образца на шпионских фотографиях пока лишена какой-либо маскировки, это может означать, что рестайлинг корму кроссовера не затронет. Однако мы предполагаем, что какие-то изменения сзади всё же должны произойти – мы изобразили вариант с новым задним бампером.

В интерьере и технической части кроссовера существенных изменений не ожидается. Можно лишь рассчитывать на обновление мультимедии и появление новых опций. Предлагающийся в России Forester оснащается двумя вариантами бензиновых моторов – 150-сильным 2.0 и 185-сильным 2.5. Все версии комплектуются вариатором и полным приводом.

Премьера рестайлингового Subaru Forester ожидается в следующем году.

Нынешний Subaru Forester
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Нынешний Subaru Forester
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Нынешний Subaru Forester
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Сегодня в России нынешний кроссовер можно приобрести за 2 319 000 рублей за базовый 150-сильный вариант. Более мощная 185-сильная модель с мотором 2.5 обойдётся минимум в 2 989 900 рублей.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Subaru Forester третьего поколения.

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