В рамках ускоренного делопроизводства Окружной суд Гааги постановил, что китайский BYD Ti7 слишком похож на актуальный Land Rover Defender поколения L663 и нарушает авторские права компании JLR, поэтому его продажа на территории Евросоюза запрещена до дальнейшего, более тщательного судебного разбирательства.

Land Rover Defender поколения L663 — это, пожалуй, самый популярный объект для подражания среди китайских производителей внедорожников и кроссоверов. Отстаивать права на дизайн в самом Китае, как показала практика прошлых лет, дело малоперспективное, а вот в Европе за свои права вполне можно побороться, что юристы JLR и делают.

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В июле этого года британское представительство BYD объявило о старте приёма заказов на plug-in гибридную версию среднеразмерного кроссовера BYD Ti7, известного в Китае как FangChengBao Tai 7. Поставки британским клиентам должны были начаться в январе 2027 года, позже в том же году BYD Ti7 должен был выйти на рынок континентальной Европы. Начальная цена BYD Ti7 в Великобритании — 47 995 фунтов стерлингов, тогда как базовый дизельный Land Rover Defender 110 стоит от 64 315 фунтов стерлингов.

FangChengBao Tai 7 1 / 3 FangChengBao Tai 7 2 / 3 FangChengBao Tai 7 3 / 3

В Китае FangChengBao Tai 7 поступил в продажу в сентябре 2025 года как plug-in гибрид, а в апреле этого года в продаже появились электрические версии. Сейчас FangChengBao Tai 7 входит в пятёрку самых продаваемых новых легковых автомобилей в Китае: по данным ресурса BestSellingCarsBlog, с января по октябрь этого года реализовано 189 415 шт. Бренд FangChengBao в Европе официально не представлен, поэтому здесь его модели продаются под материнской маркой BYD.

Land Rover Defender 110 1 / 3 Land Rover Defender 110 2 / 3 Land Rover Defender 110 3 / 3

﻿Похож BYD Ti7 на Land Rover Defender или нет, читатель пусть решает сам. Юристы JLR считают, что похож, и Окружной суд Гааги с ними согласился. Однако, поскольку дело велось в ускоренном режиме, вынесенное решение носит предварительный, экстренный характер — оно не позволит начать продажи BYD Ti7 на территории Евросоюза. В течение шести месяцев JLR должна инициировать в этом же суде полноценное разбирательство, чтобы добиться постоянного запрета на продажу BYD Ti7 в его нынешнем виде. Юристы BYD в свою очередь настроены воинственно и намерены отразить атаку JLR.

Временное решение Окружного суда Гааги не распространяется на Великобританию и страны Европы, не входящие в ЕС, поэтому JLR придётся вести ряд параллельных судебных процессов, чтобы полностью выдавить BYD Ti7 из Европы. Зато даже временное решение Окружного суда Гааги не позволит компании BYD начать производство Ti7 на своём новом заводе в венгерском городе Сегед, полноценный пуск которого должен состояться в ближайшие месяцы (сейчас идёт пусконаладочная сборка). Мощность венгерского завода BYD — 150 000 машин в год с возможностью увеличения в будущем до 300 000 машин в год.

Ранее компания BYD заявляла о том, что хочет к 2030 году стать крупнейшим продавцом электромобилей в Европе.

