Сумму штрафов для временного лишения водителей прав хотят увеличить в пять раз

Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение в Госдуму РФ. Инициаторы считают, что это поможет «социально незащищённым людям в сегодняшних непростых экономических условиях».

В России на сегодняшний день действует норма, согласно которой автомобилистов могут временно ограничить в праве управлять ТС в случае, если они «накопили» штрафов на сумму более 10 тыс. рублей. Она вступила в силу ещё в январе 2016 года, решение о приостановке действия водительских удостоверений принимает ФССП (Федеральная служба судебных приставов). Напомним, учитываются различные административные штрафы: речь идёт о нарушениях ПДД, о неуплате алиментов, об отказе в «возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей».



Предлагается изменить действующую норму: депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить сумму штрафов, которая является основанием для временного лишения прав, сразу в пять раз: с 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Как сообщает «РГ», по мнению одного из инициаторов Бориса Пайкина, «эта мера в первую очередь позволит социально незащищённым людям в сегодняшних непростых экономических условиях не лишиться возможности пользоваться личным транспортом».

Авторы законопроекта в пояснительной записке обратили внимание на тот факт, что в разных субъектах РФ размеры некоторых штрафов ощутимо отличаются, и нынешний порог для введения ограничения на действие прав «ставит одних водителей в более привилегированное положение, чем водителей из других регионов». Правда, депутаты почему-то не учитывают, что средняя зарплата населения в этих самых регионах тоже ощутимо отличается.



Речь, к примеру, идёт о таком нарушении, как остановка в неположенном месте: в Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет 3 тыс. рублей, а в других городах РФ его размер равен 1,5 тыс. рублей. По словам Бориса Пайкина, на сегодняшний день индивидуальные предприниматели в столице могут лишиться возможности использовать машину после получения двух штрафов в течение дня. Здесь, вероятно, говорится о неоплаченной парковке.

Инициаторы рассчитывают, что этот законопроект «позволит уравнять в правах всех водителей», независимо от места их проживания. Стоит подчеркнуть, что повышенная планка должна будет распространяться только на штрафы за нарушения ПДД, тогда как для неплательщиков алиментов и должников по искам за причинение имущественного и морального вреда порог останется прежним – 10 тыс. рублей.



Напомним, из-за всё тех же «сегодняшних непростых экономических условий» ранее правительство РФ одобрило законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ. Согласно им, минимальный порог стоимости легкового автомобиля для расчёта «налога на роскошь» поднимут с 3 млн до 10 млн рублей. Предполагается, что эта мера снизит налоговую нагрузку с части населения страны.

Законодатели ранее указывали, что новая ценовая планка будет распространяться на автомобили, купленные с 1 января 2022 года. В перечень «роскошных» моделей стоимостью от 10 млн рублей входят машины брендов Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz, Lamborghini, Land Rover, Porsche и Rolls-Royce.

