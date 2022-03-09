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Ценовой порог для автомобилей при расчёте «налога на роскошь» поднимут с 3 до 10 млн рублей

09.03.2022 49 0 0

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ был подготовлен Минпромторгом неделей ранее. Теперь документ одобрили в правительстве РФ.

 

Большинство автовладельцев в РФ обязаны платить транспортный налог. Сумму этого налога рассчитывают один раз в год по формуле, которая учитывает число месяцев владения машиной, мощность её мотора и налоговую ставку (она отличается в зависимости от региона). Помимо этого, в стране есть отдельная категория автомобилей, которые относятся к категории «роскошных». Минпромторг обновляет этот перечень моделей единожды в год (в начале марта). Владельцы машин, вошедших в список, платят повышенный налог.

На фото: Rolls-Royce Cullinan

Норма, касающаяся «налога на роскошь», действует с 2014 года. Сейчас она распространяется на автомобили, рыночная стоимость которых превышает 3 млн рублей. В соответствии с актуальной схемой, сумма налога для владельцев таких машин высчитывается по обычной формуле, но к результату добавляется ещё один повышающий коэффициент. К примеру, для собственников машин, возраст которых не превышает года, а стоимость варьируется в диапазоне от 3 до 5 млн рублей, этот коэффициент составляет 1,5. А для собственников машин в возрасте не старше 10 лет, цена которых варьируется от 10 до 15 млн рублей, сумма транспортного налога вырастет втрое.

На фото: Mercedes-Maybach S-Class

В течение последних нескольких лет в список машин, попадающих под повышенный налог, вошли модели даже массовых марок, к примеру, Kia, Skoda и Toyota (это произошло из-за того, что стоимость машин в целом на авторынке РФ ощутимо выросла). В результате Минпромторг и Минфин в конце прошлого года начали обсуждать возможное повышение цены автомобилей, после превышения которой они считаются «роскошными». Тогда предполагалось, что новую планку установят на отметке в 5 млн рублей.

Однако в условиях геополитических потрясений и последовавших за ними экономических санкций Минпромторг решил в срочном порядке пересмотреть тот минимальный порог стоимости легкового автомобиля, от которого рассчитывается повышенный налог. Этот порог предлагается поднять с 3 млн до 10 млн рублей. Мера призвана снизить налоговую нагрузку с части населения страны. Ведомство неделю назад подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а сегодня, 9 марта, правительство их уже одобрило. ​ 

На фото: Jaguar F-Pace

Ранее законодатели указывали, что новая ценовая планка будет распространяться на автомобили, купленные с 1 января 2022 года. Но для тех машин, которые были куплены до указанной даты, ставка будет прежней. Стоит напомнить, что для ТС из списка, чья цена варьируется в диапазоне от 3 до 5 млн рублей, налог на роскошь действует в течение трёх лет с года выпуска, а стоимостью от 5 до 10 млн рублей – в течение первых пяти лет.

В перечень «роскошных» моделей стоимостью от 10 млн рублей входят автомобили брендов Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz, Lamborghini, Land Rover, Porsche и Rolls-Royce. Стоит отметить, что некоторые люксовые и премиальные марки приостановили поставки машин в РФ, в их числе Феррари и Ламборгини.

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