Суперпикап Ram 1500 TRX готовится к рестайлингу, V8 заменят рядной «шестёркой»

В начале осени корпорация Stellantis представила прощальный Ram 1500 TRX Final Edition с 712-сильным компрессорным мотором V8, но пообещала, что для TRX это не конец истории, а лишь конец конкретной главы. Вчера американские СМИ узнали, что с TRX будет дальше.

В заметке про Ram 1500 TRX Final Edition мы предположили, что следующий суперпикап будет уже полностью электрическим, ведь в 2024 году на рынок выйдет долгожданный базовый Ram 1500 REV, но на этой неделе выяснилось, что у TRX будет куда более прозаическое продолжение. Ещё в августе мы рассказывали, что «углеводородное» семейство Ram 1500 ожидает плановый рестайлинг, бензиновые пикапы будут выпускаться и продаваться параллельно с электрическими собратьями. По неофициальной информации, все моторы V8 отправятся в отставку и будут заменены новой 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» Hurricane, её же, похоже, получит и обновлённый Ram 1500 TRX.

Ram 1500 TRX с мотором V8

Вчера американские СМИ, в частности журналы Autoblog и Car and Driver, распространили шпионские снимки и видео обновлённого Ram 1500 TRX с задрапированными передком и кормой, по звуку выхлопа они установили, что под капотом — не компрессорный V8, а наддувный R6. Вопрос только в том, сколько именно «лошадок» будет у обновлённого TRX: американские коллеги предполагают, что около 550 л.с. — примерно на такой потолок указывала корпорация Stellantis во время премьеры семейства двигателей Hurricane.



550 л.с. — это неплохо на фоне Ford F-150 Raptor с его 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6, выдающим 456 л.с., но далеко до канонического Ram 1500 TRX с компрессорным V8. У Ford F-150 Raptor, к слову, тоже есть версия с компрессорным V8 — она обозначена литерой R, но для заказа сейчас не доступна (предполагается, что Raptor R вернётся в гамму после обновления).

Добиться от 3,0-литровой рядной шестёрки мощности в 700 л.с. и выше при промышленном производстве будет сложновато, но это при традиционных способах форсировки, а вот в составе гибридной силовой установки можно получить хоть 1000 — было бы желание. Не факт, что у Stellantis такое желание есть и, скорее всего, Ram 1500 TRX образца 2025 модельного года ограничится «дежурными» 550 л.с., но, как говорится, не будем терять надежду.

Дата премьеры обновлённого Ram 1500 TRX официально пока не объявлена — возможно, его покажут в ноябре вместе со всем обновлённым семейством Ram 1500, а может удостоят отдельной премьеры позднее. Уникальное шасси TRX, приспособленное для быстроходной езды по пустыням, камням и буеракам, у обновлённого суперкпикапа в любом случае сохранится — отказываться от всего этого инженерного великолепия было бы глупо, на экологические характеристики это «железо» никак не влияет.

