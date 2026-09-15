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Суровый Geely Galaxy Cruiser 700 начинает карьеру с ажиотажного спроса

15.09.2026 322 0 0
Суровый Geely Galaxy Cruiser 700 начинает карьеру с ажиотажного спроса

Компания Geely раскрыла все характеристики своего брутального гибридного кроссовера. Начальные версии имеют передний привод, дорогие исполнения – полноприводные, сразу с тремя электромоторами.

В виде концепта брутальный SUV линейки Galaxy компания Geely показала еще в прошлом году. Внешность серийной модели рассекретили в марте года нынешнего, тогда же объявили товарное имя – Geely Galaxy Cruiser 700. Летом продемонстрировали интерьер. Ну а теперь в Китае наконец провели полноценную презентацию, озвучили предварительные цены и начали принимать заказы. К слову, китайцам Galaxy Cruiser 700 сразу приглянулся: по данным компании, всего за час кроссовер собрал более 43 900 заявок!

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Как и положено бруталу, кроссовер имеет прямоугольный кузов, массивные бамперы и распашную багажную дверь с запаской. Среди прочих особенностей дизайна – светодиодные полукольца ходовых огней, расположенная на радиаторной решетке эмблема марки с подсветкой и вертикальные задние фонари.

Длина Geely Galaxy Cruiser 700 равна 5085 мм (вероятно, с учетом наружной запаски), ширина – 1999 мм, высота – 1912 мм, колесная база – 2900 мм. Паспортный дорожный просвет в зависимости от исполнения – 221 или 233 мм. Кроссовер предложен исключительно с пятиместным салоном. Объем багажника – внушительные 1050 литров.

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Внутри – стандартные для всех версий приборный экран на 10,2 дюйма и мультимедийная система с планшетом диагональю 15,4 дюйма. Разумеется, мультимедиа – на базе искусственного интеллекта, как и прочая электроника. В «богатых» комплектациях перед передним пассажиром есть дополнительный дисплей на 12,66 дюйма. На тоннеле расположены массивный рычаг коробки, площадка для зарядки и физические клавиши, а в его торце имеется сенсорная панель для настроек. В центральном подлокотнике спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения.

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В списке оборудования еще заявлены панорамный люк, подогрев и вентиляция всех сидений, массажер передних кресел, аудиосистема с 23 динамиками (включая динамики в подголовниках передних сидений). Ну и конечно, в арсенале модели значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Среди «допов» – различные накладки, экспедиционный багажник, дополнительные светильники и даже палатка на крышу.

Geely Galaxy Cruiser 700 – это подзаряжаемый гибрид. «Простые» версии имеют бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.) и один 313-сильный электромотор на передней оси, суммарная отдача системы – 476 л.с. и 605 Нм. Дорогие варианты с 1.5T – полноприводные, у них уже три электродвигателя (один спереди, два сзади), которые вместе выдают 775 л.с., совокупная мощность установки – 938 л.с. и 1165 Нм. А на вершине гаммы находится полноприводный Geely Galaxy Cruiser 700 с новым бензиновым турбомотором Horse B20 2.0 (218 л.с.) и тремя электродвигателями с суммарной мощностью 911 л.с. Совокупная отдача системы такого кроссовера – 1129 л.с. и 1330 Нм. Батарея CATL – одна на всех, емкостью 47,14 кВт*ч. В зависимости от исполнения в электрорежиме кроссовер проедет 270, 280 или 305 км по циклу CLTC. 

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У дорогих версий есть система динамического управления GVMC собственной разработки компании, пневмоподвеска и блокировка заднего дифференциала. Наконец, клиентам доступна лимитированная версия с установкой на базе 2.0T и со всеми «внедорожными» фишками – в частности, глубина преодолеваемого увеличена с 600 до 800 мм.

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Geely Galaxy Cruser 700 с системой на базе 1.5T предварительно оценили в 199 800 – 239 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3 млн рублей по текущему курсу. Гибрид с установкой на базе 2.0T на старте предзаказа обойдется в 269 800 – 389 800 юаней (3,4 млн – 4,9 млн рублей). Впоследствии новый SUV отправят на экспорт – в планах есть и Европа. А вот какое имя будет у кроссовера за пределами Китая – пока неизвестно.

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