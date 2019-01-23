Сведения из электронного ПТС можно будет получить через госуслуги

Сведения из электронного ПТС можно будет получить через госуслуги

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Распоряжение правительства РФ, дающее такую возможность, сегодня, 23 января 2019 года, появилось на сайте кабмина.
 

Список электронных государственных услуг был расширен: теперь с помощью этого ресурса желающие смогут получить информацию из электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Распоряжение правительства дало правовые основания для предоставления указанных сведений гражданам РФ, зарегистрированным на портале госуслуг.

girls hand using smart phone while car driving

В кабмине пояснили, что теперь сведения из ЭПТС начнут выводить на сайт госуслуг, в будущем информация станет доступна пользователям. Это не должно занять много времени, если между двумя системами налажена взаимосвязь. К тому же пока в России не так уж много транспортных средств с электронными паспортами: на них пока перешли далеко не все производители и импортёры. На сегодняшний день количество ЭПТС в стране не превышает сотни.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, какие автомобили в России получили ЭПТС буквально «с конвейера»: ими стали седаны Mazda6 и кроссоверы Mazda CX-9. Их производство налажено на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. В дальнейшем компания перейдёт на оформление исключительно электронных паспортов для выпускаемых машин.

эптс 27

В конце прошлого года стало известно также и о том, что электронные паспорта начали оформлять на ввезённые в страну автомобили. Первым стал Porsche Cayenne Turbo: компания «Порше Руссланд» успешно поставила на учёт в ГИБДД машину с ЭПТС.

Пока что действует переходный период: до 1 ноября 2019 года производители могут выпускать (а импортёры – ввозить) машины как с привычными бумажными паспортами, так и с новыми электронными. После указанной даты – только с ЭПТС.

Напомним, тех автовладельцев, у которых сейчас на руках бумажный паспорт, не обяжут менять его на электронный. То есть они смогут продолжать пользоваться этим документом и после 1 ноября. Однако при желании можно сменить обычный ПТС на электронный. Правда, в этом случае первый станет недействительным.

Processed by: Helicon Filter; SONY DSC

Для покупателей новых машин наличие ЭПТС у приобретаемого авто ни на что не повлияет, разве что они не получат на руки привычную «бумажку» формата А4 с характеристиками машины. Вместо этого номер электронного паспорта укажут в договоре купли-продажи. Процесс регистрации в ГИБДД останется прежним. Кстати, сейчас «новоиспечённые» автовладельцы ездят в подразделения ведомства самостоятельно, а с начала августа 2019 года этим будут заниматься дилеры.

Сейчас из документов водителя по-прежнему бумажными остаются права и свидетельство о регистрации (СТС). Но в ГИБДД уже задумались над тем, чтобы и их перевести в электронный формат. Предполагается, что бумажные документы останутся у водителей (в качестве юридически значимых), но при ежедневных поездках их можно будет оставлять дома.

Авто и общество Авто и технологии В России Закон паспорт транспортного средства электронные документы электронные птс ЭПТС
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