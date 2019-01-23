Сведения из электронного ПТС можно будет получить через госуслуги

Распоряжение правительства РФ, дающее такую возможность, сегодня, 23 января 2019 года, появилось на сайте кабмина.

Список электронных государственных услуг был расширен: теперь с помощью этого ресурса желающие смогут получить информацию из электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Распоряжение правительства дало правовые основания для предоставления указанных сведений гражданам РФ, зарегистрированным на портале госуслуг.

В кабмине пояснили, что теперь сведения из ЭПТС начнут выводить на сайт госуслуг, в будущем информация станет доступна пользователям. Это не должно занять много времени, если между двумя системами налажена взаимосвязь. К тому же пока в России не так уж много транспортных средств с электронными паспортами: на них пока перешли далеко не все производители и импортёры. На сегодняшний день количество ЭПТС в стране не превышает сотни.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, какие автомобили в России получили ЭПТС буквально «с конвейера»: ими стали седаны Mazda6 и кроссоверы Mazda CX-9. Их производство налажено на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. В дальнейшем компания перейдёт на оформление исключительно электронных паспортов для выпускаемых машин.

В конце прошлого года стало известно также и о том, что электронные паспорта начали оформлять на ввезённые в страну автомобили. Первым стал Porsche Cayenne Turbo: компания «Порше Руссланд» успешно поставила на учёт в ГИБДД машину с ЭПТС.

Пока что действует переходный период: до 1 ноября 2019 года производители могут выпускать (а импортёры – ввозить) машины как с привычными бумажными паспортами, так и с новыми электронными. После указанной даты – только с ЭПТС.

Напомним, тех автовладельцев, у которых сейчас на руках бумажный паспорт, не обяжут менять его на электронный. То есть они смогут продолжать пользоваться этим документом и после 1 ноября. Однако при желании можно сменить обычный ПТС на электронный. Правда, в этом случае первый станет недействительным.

Для покупателей новых машин наличие ЭПТС у приобретаемого авто ни на что не повлияет, разве что они не получат на руки привычную «бумажку» формата А4 с характеристиками машины. Вместо этого номер электронного паспорта укажут в договоре купли-продажи. Процесс регистрации в ГИБДД останется прежним. Кстати, сейчас «новоиспечённые» автовладельцы ездят в подразделения ведомства самостоятельно, а с начала августа 2019 года этим будут заниматься дилеры.

Сейчас из документов водителя по-прежнему бумажными остаются права и свидетельство о регистрации (СТС). Но в ГИБДД уже задумались над тем, чтобы и их перевести в электронный формат. Предполагается, что бумажные документы останутся у водителей (в качестве юридически значимых), но при ежедневных поездках их можно будет оставлять дома.