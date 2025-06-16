Гибридные авто ×

Так ему и надо: Mansory сделала новый BMW M5 ещё страшнее

16.06.2025 150 0 1

Германское тюнинг-ателье Mansory представило своё, традиционно монструозное прочтение спортседана BMW M5 поколения G90: новый углепластиковый обвес в нём сочетается со слегка подкормленной гибридной силовой установкой.

Команду Куроша Мансори частенько ругают за слишком вольное обращение с исходным обликом автомобилей при тюнинге — мол, одно дело, упражняться в необузданном творчестве с изначально уродливым Tesla Cybertruck, другое дело — портить утончённую красоту Ferrari Purosangue, но Mansory критика не волнует, а её постоянные клиенты как раз хотят максимальной экспрессии и бесцеремонности — только хардкор!

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На днях Mansory представила свой вариант апгрейда для седана BMW M5 поколения G90, на что многие сетевые комментаторы отреагировали в духе «так этому BMW M5 и надо, лучшего обращения он не заслуживает». Напомним, что новый BMW M5 дебютировал летом прошлого года и потряс публику весьма специфическим набором потребительских качеств — страшный, тяжёлый (снаряженная масса — 2435 кг), дорогой (в Германии — от 144 400 евро). Не такого нового M5 ждали поклонники BMW со стажем и подвергли эту модель остракизму.

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С карбоновыми побрякушками от Mansory тяжёлый для восприятия исходный образ нового BMW M5 как будто-то бы немного оживает и даже приобретает некую эстетическую завершённость. Особенно хороша фигурная накладка на капоте с расположенными V-образно вырезами, рифмующимися с формой крышки двигателя под капотом, которую Mansory тоже облагородила на свой манер. Накладки на пороги и бамперы дополнительно визуально утяжелили облик спортседана. Новый задний диффузор с выпяченными лезвиями и трёхстволкой выхлопа по центру будет сниться в страшных снах тем, от кого этот BMW M5 будет стремительно уходить вперёд на светофорах. Довершают комплект внешних доработок облегчённые 22-дюймовые кованые колёса, обутые в «изоленту».

Plug-in гибридная силовая установка BMW M5 в стоке выдаёт 727 л.с. и 1000 Нм. Mansory не трогала электрическую часть, но слегка пришпорила 4,4-литровый бензиновый битурибомотор V8, благодаря чему отдача силовой установки увеличилась до 850 л.с. и 1150 Нм, что, вероятно, улучшило динамические качества седана — Mansory цифр не приводит, а стандартный BMW M5 разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver’s Package составляет 305 км/ч.

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Напомним, что новый BMW M5 также предлагается в кузове универсал (Touring) — полагаем, специалисты Mansory до него тоже скоро доберутся.

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