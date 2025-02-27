Страшный и ещё страшнее: ателье Mansory наконец-то добралось до Tesla Cybertruck

Германское тюнинг-ателье Mansory, известное своими очень смелыми дизайнерскими экспериментами, просто не могло пройти мимо легендарного электропикапа Tesla Cybertruck и сделала из него свой Mansory Elongation.

Серийный Tesla Cybertruck дебютировал в конце 2023 года в статусе одной из самых ожидаемых новинок, до начала производства на него было собрано порядка двух миллионов заявок, однако лишь малая их часть конвертировалась в реальные продажи, ажиотаж вокруг чудо-пикапа быстро спал, сейчас Tesla вынуждена сокращать его производство из-за слабого спроса. Тем отраднее, что тюнинг-ателье Mansory, которое мы любим за зрелищные проекты, всё же решило явить миру свою версию Cybertruck под названием Mansory Elongation.

Тюнеры пока не научились, как улучшать технические характеристики электромобилей, поэтому в основном упражняются с их дизайном, что в случае Elongation мы и наблюдаем — компания Mansory даже не указала, какая именно версия Cybertruck легла в основу её проекта. Логично предположить, что поскольку Mansory любит всё самое крутое, то Elongation сделан на базе трёхмоторной топ-версии Cyberbeast мощностью 845 л.с., способной разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,6 с.

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Имя Elongation переводится с английского на русский как «удлинение» или «растяжение» — это не значит, что Mansory буквально растянула Cybertruck, но визуально действительно сделала его немного длиннее, расширив периметр бокового остекления на грузовую часть кузова с помощью углепластиковых накладок и снабдив колёсные арки горизонтальными рёбрами.

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Визуальный апгрейд, кроме того, включает в себя новые бамперы из так называемого кованого карбона (в задний интегрирован псевдодиффузор), карбоновую крышку переднего багажника, новые корпуса наружных зеркал, светодиодную «люстру» на крыше, дополнительное освещение на передке и две углепластиковые загогулины на корме, отдалённо напоминающие антикрылья. Довершают образ гигантские 26-дюймовые чёрные колёса Mansory FD.15, обутые в низкопрофильные шины размерности 315/40 R 26, недвусмысленно намекающие на то, что Mansory Elongation предназначен для дорог, а не для бездорожья.

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Салон Tesla Cybertruck мастера Mansory полностью перешили. Двухцветная чёрно-белая обивка перфорированной кожей с контрастными кислотно-жёлтыми вставками сделала интерьер электропикапа куда менее пустынным, каким он выходит с завода, а вот вставок из карбона, которые Mansory просто обожает, в данном случае на удивление мало — они есть только на педалях и порогах. Имеется и одно забавное эргономическое улучшение: обод сплюснутого руля слегка распух и обзавёлся наплывами в местах естественного хвата больших пальцев.

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Цены на свои машины Mansory традиционно не сообщает, в том числе потому, что каждый экземпляр Elongation сугубо индивидуален и делается под конкретного заказчика. Стоковый Tesla Cybertruck в версии Cyberbeast сейчас стоит в США от 99 990 долларов, а в Европе Cybertruck официально не продаётся. Те, кому не нравится подход Mansory к тюнингу Tesla Cybertruck, могут присмотреться к альтернативному варианту от американского ателье Unplugged Performance, но он немного из другой оперы — рассчитан на бездорожье, а не на автобаны.