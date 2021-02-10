Так и не снискавший успеха в России Citroen C3 Aircross: засвечен рестайлинговый кросс

Компания Citroen выложила на своих страницах в соцсетях короткий ролик с обещанием представить некую новинку уже завтра, 11 февраля. И пусть машина не подписана, в ней без труда опознается компактный кросс C3 Aircross, то есть нас ждет премьера рестайлинговой модели. Напомним, Citroen C3 Aircross длиной 4,15 метра дебютировал летом 2017-го, и обновки весьма кстати, ведь в ковидном 2020-м, согласно статистике CarSalesBase, продажи паркетника на европейском рынке упали на 33% до 75 281 экземпляра.

Судя по тизеру, кросс обрел новые светодиодные ходовые огни (они расположены сверху, ниже идут блоки основных фар), также спереди появилась «рифленая» вставка. Фирменный двойной шеврон не видно, но не исключено, что нижняя часть теперь «подчеркивает» фары – как у Citroen C4 нового поколения и рестайлингового C3. А еще некоторые «старосветские» СМИ надеются на то, что C3 Aircross достались-таки накладки Airbump, которые защищают кузов от мелких повреждений. К слову, у китайской версии (в Поднебесной модель зовется C4 Aircross) такие имеются изначально.



Салон пока не засвечен. Внутри, возможно, установили новую мультимедийную систему, европейские издания еще прочат более удобные кресла. Ну и список оборудования вполне могли расширить за счет новых ассистентов.

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По неофициальным данным, как и родственного хэтча C3, паркетника электрификация не коснулась: моторную гамму C3 Aircross уже давно перетрясли, дабы тот соответствовал актуальным европейским эконормам, так что на этот раз технику якобы менять не стали. Во Франции, например, кросс предлагается с бензиновой «тройкой» PureTech 1.2 (110 или 130 л.с.) и четырехцилиндровым турбодизелем BlueHDi 1.5 (100 л.с.). Полный привод C3 Aircross не положен в принципе – только передний.



Дореформенный Citroen C3 Aircross 1 / 3 Дореформенный Citroen C3 Aircross 2 / 3 Дореформенный Citroen C3 Aircross 3 / 3

Компактный кросс Citroen представлен и в России, но у нас спрос мизерный: в 2020-м модель разошлась по стране тиражом всего в 113 экземпляров против 202 штук в 2019-м. Пока неизвестно, привезут ли в РФ рестайлинговый C3 Aircross. Между тем российский офис марки тизер такого кроссовера в соцсетях все же разместил.

