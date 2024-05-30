Так и не ставший хитом седан Skoda Slavia готовится к рестайлингу: первые фото

Седан Skoda Slavia длиной 4,54 метра дебютировал под конец 2021 года. Модель адресована прежде всего Индии, там же и налажено производство. В основе четырехдверки лежит платформа MQB-A0-IN, разработанная специально для местного рынка (это упрощенная версия глобальной «тележки» MQB). Хитом продаж Slavia так и не стала: по итогам прошлого года она не смогла пробиться даже в ТОП-30 бестселлеров Индии. Впрочем, справедливости ради отметим, что седаны там вообще начали терять популярность – особенно те, которые не попадают в льготную налоговую категорию автомобилей длиной до 4 метров. Тем не менее Skoda от Slavia отказываться не намерена: готовится рестайлинг, первые снимки замаскированной четырехдверки опубликовало издание Rushlane.

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Пока удалось сфотографировать лишь корму. Судя по всему, радикальных перемен в дизайне не будет – подретушируют бампер, ну и еще у фонарей может оказаться иной рисунок. Индийцы также считают, что Skoda Slavia достанутся другие радиаторная решетка и фары.



Актуальная Skoda Slavia 1 / 2 Актуальная Skoda Slavia 2 / 2

В салоне, скорее всего, освежат материалы отделки, плюс седану могут отрядить более шуструю мультимедиа-систему. Кроме того, модели прочат новое оборудование – камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамный люк в крыше. У актуальной Slavia только одна камера заднего вида, обычные «круиз» и люк.



Интерьер актуальной Skoda Slavia

Техника, как ожидается, будет прежней. Сейчас седан доступен с бензиновыми турботройкой 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 TSI (150 л.с.). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механикой, литровому еще положен классический шестиступенчатый автомат, а старшему двигателю – 7DSG.



Премьеру рестайлинговая Skoda Slavia может справить уже в этом году. Позже должен обновиться и родственный седан Volkswagen Virtus.