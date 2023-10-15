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Дерзкий китаец: Tank 500 в стиле Arctic Trucks

15.10.2023 166 0 0

Совсем недавно тюнинговая компания Arctic Trucks представила своё видение китайского внедорожника Tank 300, мы же решили представить, как могла бы выглядеть старшая модель с индексом 500 с подобными доработками.

Компания Arctic Trucks была основана в Исландии в 1990 году, преобразовавшись из дочернего предприятия «Тойота Мотор Исландия». Она специализируется на доработке внедорожников для сложных климатических и географических условий эксплуатации. Самым свежим проектом российского подразделения Arctic Trucks стала экстремальная версия китайского внедорожника Tank 300, она была представлена на прошлой неделе. Вполне вероятно, в будущем компания добавит в своё портфолио и флагманскую модель китайского бренда на российском рынке Tank 500, а пока мы представили, что из этого может получиться.

Рендер Tank 500 в исполнении Arctic Trucks

Изображённый на рендерах внедорожник получил существенно увеличенный дорожный просвет (например, клиренс доработанного Tank 300 стал больше на 48 мм и достиг 272 мм). Не в последнюю очередь это стало результатом установки больших внедорожных колёс диаметром 35 дюймов с фирменными дисками. Такие колёса также требуют расширителей колёсных арок, которые присутствуют на большинстве проектов тюнинговой компании. Кроме того, Tank 500 получил защитные хромированные трубы под передним и задним бамперами, а также шноркель на правом переднем крыле.

Рендер Tank 500 в исполнении Arctic Trucks

Двигатель обычно не затрагивается в проектах компании Arctic Trucks, так было и в случае с моделью Tank 300. «Пятисотый» же оснащается 3,0-литровым бензиновым битурбированным V6 мощностью 299 л.с. в российской версии. На домашнем рынке в Китае мотор выдаёт 354 л.с., ктурящий момент при этом одинаков — 500 Нм. В качестве трансмиссии используется 9-ступенчатый «автомат», полный привод реализован по схеме Torque on Demand: тяга постоянно передается на заднюю ось, передняя подключается при необходимости.

Tank 500
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Tank 500
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Tank 500
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Сегодня в России флагманский китайский внедорожник предлагается в двух комплектациях: базовая Adventure оценивается в 6 299 000 рублей, а топовая Premium — нf 600 тысяч дороже.

Напомним, весной этого года мы провели тест-драйв Tank 500. Также недавно мы сделали ещё один тюнинговый проект «пятисотого», но уже в премиальном стиле.   

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