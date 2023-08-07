Бренд Tank появился весной 2021 года, его первой моделью стал внедорожник с индексом 300. Кстати, онлайн-журнал kolesa.ru уже дважды его протестировал – в снегах горной Хакасии ранней весной и в конце июня в городских условиях. Вторая модель бренда в России – Tank 500, и его мы также протестировали этой весной. Он является флагманом компании в нашей стране и одним из самых дорогих официально представленных автомобилей. Вполне логично, если многие владельцы захотят сделать внедорожник более индивидуальным, и мы изобразили один из возможных вариантов.
Представленный на рендерах «пятисотый» получил немного заниженную подвеску: в стандартном варианте официально заявленный клиренс составляет 224 мм, поэтому уменьшение этого показателя на пару-тройку сантиметров не превратит внедорожник в паркетник (для многих из которых нормальным является дорожный просвет в 150-160 мм), но сделает его облик более агрессивным. Установлены новые колёса с дисками большего диаметра, самым же ярким изменением является пластиковый обвес, состоящий из обновлённых бамперов, широких накладок на колёсные арки и пороги, а также спойлер на крышке багажника.
Tank 500 имеет рамную конструкцию и оснащается единственным бензиновым двигателем V6 3.0 с двумя турбонагнетателями и комбинированным впрыском. В России мотор выдаёт 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а на родине в Китае мощность несколько выше – 354 л.с. при том же показателе крутящего момента. Коробка передач также безальтернативная – девятиступенчатый «автомат». Полный привод реализован по схеме Torque on Demand: тяга постоянно передается на заднюю ось, передняя подключается при необходимости. Есть понижающая передача и несколько ездовых режимов для асфальта и бездорожья, в том числе – так называемый «экспертный» режим, с которым машину можно «настроить под себя» (например, отключить все электронные ассистенты, кроме ABS).
Сегодня в России Tank 500 предлагается в двух комплектациях, начальная Adventure оценивается в 6 299 000 рублей, максимальная Premium – на 600 тысяч рублей дороже.
Напомним, ранее китайская компания представила серийную версию рамного внедорожника Tank 400.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Выглядит нарядно, но будь у меня возможность, я бы однозначно остановился бы на японском или корейском конкуренте. (Patrol или Mohave)