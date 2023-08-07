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Дерзкий китаец: Tank 500 в премиальном тюнинге

07.08.2023 86 1 0

Одной из самых ярких новинок этого года на российском рынке стал полноразмерный внедорожник Tank 500, который многие считают заменой модели Land Cruiser. Одной из особенностей японского внедорожника является наличие разного рода эксклюзивных и тюнинговых версий, и мы решили представить, как мог бы выглядеть Tank в подобном виде.

Бренд Tank появился весной 2021 года, его первой моделью стал внедорожник с индексом 300. Кстати, онлайн-журнал kolesa.ru уже дважды его протестировал – в снегах горной Хакасии ранней весной и в конце июня в городских условиях. Вторая модель бренда в России – Tank 500, и его мы также протестировали этой весной. Он является флагманом компании в нашей стране и одним из самых дорогих официально представленных автомобилей. Вполне логично, если многие владельцы захотят сделать внедорожник более индивидуальным, и мы изобразили один из возможных вариантов.

Рендер Tank 500 в тюнинге

Представленный на рендерах «пятисотый» получил немного заниженную подвеску: в стандартном варианте официально заявленный клиренс составляет 224 мм, поэтому уменьшение этого показателя на пару-тройку сантиметров не превратит внедорожник в паркетник (для многих из которых нормальным является дорожный просвет в 150-160 мм), но сделает его облик более агрессивным. Установлены новые колёса с дисками большего диаметра, самым же ярким изменением является пластиковый обвес, состоящий из обновлённых бамперов, широких накладок на колёсные арки и пороги, а также спойлер на крышке багажника.

Рендер Tank 500 в тюнинге

Tank 500 имеет рамную конструкцию и оснащается единственным бензиновым двигателем V6 3.0 с двумя турбонагнетателями и комбинированным впрыском. В России мотор выдаёт 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а на родине в Китае мощность несколько выше – 354 л.с. при том же показателе крутящего момента. Коробка передач также безальтернативная – девятиступенчатый «автомат». Полный привод реализован по схеме Torque on Demand: тяга постоянно передается на заднюю ось, передняя подключается при необходимости. Есть понижающая передача и несколько ездовых режимов для асфальта и бездорожья, в том числе – так называемый «экспертный» режим, с которым машину можно «настроить под себя» (например, отключить все электронные ассистенты, кроме ABS).

Стандартный Tank 500
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Стандартный Tank 500
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Стандартный Tank 500
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Сегодня в России Tank 500 предлагается в двух комплектациях, начальная Adventure оценивается в 6 299 000 рублей, максимальная Premium – на 600 тысяч рублей дороже.

Напомним, ранее китайская компания представила серийную версию рамного внедорожника Tank 400.

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1 комментарий
07.08.2023 13:37
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Выглядит нарядно, но будь у меня возможность, я бы однозначно остановился бы на японском или корейском конкуренте. (Patrol или Mohave)

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