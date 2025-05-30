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  • Теперь официально: Toyota наладит выпуск GR Corolla в Великобритании

Теперь официально: Toyota наладит выпуск GR Corolla в Великобритании

30.05.2025 61 0 0

Хот-хэтч японской марки пропишется на предприятии, расположенном в Бернастоне (Англия) в 2026 году. В компании отметили, что на решение повлиял высокий спрос на эту модель.

У актуальной Toyota Corolla есть «горячая» версия с приставкой GR: такой вариант дебютировал в 2022 году, а уже в 2023-м хэтчбек пережил техническую модернизацию. Позже был представлен хэтчбек 2025 модельного года для американского рынка, который получил ряд обновок, затронувших внешность и «начинку». А в феврале текущего года модернизации дождалась и версия хот-хэтча для домашнего рынка. Сейчас производство модели налажено только на одном заводе Toyota в Японии, но в дальнейшем ситуация изменится.

На фото: актуальный хэтчбек Toyota GR Corolla (версия для японского рынка)

Пока что все экземпляры Toyota GR Corolla сходят с конвейера предприятия Motomachi в Йокогаме. Эта площадка сейчас работает на полную мощность: здесь же налажен выпуск «горячего» хэтчбека GR Yaris и спорткара GR86. Известно, что в прошлом году этот завод произвёл около 25 тыс. машин, из них около трети пришлись на GR Corolla. Тем не менее, как отметили в компании, спрос по-прежнему продолжает превышать предложение, поэтому японцы задумались о расширении производства хот-хэтча.

Недавно СМИ сообщили о том, что модель пропишется в Великобритании, теперь европейский офис Toyota подтвердил эту информацию официально: уже в 2026 году выпуск GR Corolla будет налажен на предприятии Toyota Manufacturing UK, которое располагается в Бернастоне (графство Дербишир, Англия). В компании подчеркнули, что подготовка к реализации этого проекта ведётся ещё с прошлого года.

В компании отметили, что выбрали это место «из-за возможностей завода, его персонала и цепочки поставок». Кроме того, в европейском офисе Тойоты отметили «глубокую культуру автоспорта» в Великобритании, которая соответствует «заряженному» суббренду Gazoo Racing. Официальная информация о размере инвестиций, объёмах выпуска и рынках сбыта появится позже.

На фото: салон актуального хэтчбека Toyota GR Corolla (версии для японского рынка)

При этом ранее агентство Reuters рассказало о том, что на строительство новой линии в Бернастоне производитель в общей сложности потратит 41 млн фунтов стерлингов. Кроме того, сообщается, что производственные мощности будут рассчитаны на выпуск 10 тыс. автомобилей в год. Предполагается, что это позволит удовлетворить высокий спрос на GR Corolla.

Напомним, актуальный хот-хэтч оснащается установленной поперечно бензиновой турботройкой G16E-GTS объёмом 1,6 литра, отдача которой равна 304 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. Этот двигатель может работать в паре как с шестискоростной механикой, так и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (Gazoo Racing Direct Automatic Transmission, GR-DAT). Хэтчбек снабдили системой полного привода GR-Four.

Ожидается, что расширение производства Toyota GR Corolla позволит компании уменьшить нагрузку на завод Motomachi в Японии. Не исключено, что эта площадка станет выпускать больше GR Yaris или же пополнится за счёт новинок. К примеру, на конвейер может встать грядущая спортивная модель Lexus (ранее именно здесь был налажен выпуск суперкара LFA). Или на этом заводе могут начать выпускать Toyota GR Celica: ранее в компании подтвердили, что имя решено вернуть ради новой разработки.

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