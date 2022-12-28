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Теперь официально: анонсирован кроссовер Ford Edge нового поколения

28.12.2022 264 0 0

Паркетник не только сменил имидж, но также подрос и обзавелся гибридной версией. На рынок такой SUV выйдет в следующем году.

На фото китайского минпрома кроссовер Ford Edge третьего поколения засветился еще в августе, а затем его стали ловить во время тестов, причем без камуфляжа. Теперь же сама компания Changan Ford, которая отвечает за выпуск модели для рынка КНР, анонсировала такой SUV: опубликованы фирменные дизайн-скетчи, вдобавок официально объявлено, что в Поднебесной новый паркетник будут продавать с приставкой в виде литеры L (у предшественника там тоже есть «фамилия» — Plus).

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«Поднебесные» профильные медиа букву L расшифровывают как Large, Leading, Lounge и Lifestyle. Что ж, к первому определению (large – «большой») вопросов нет, «третий» кросс действительно заметно перерос предшественника. Длина предназначенной для Китая модели равна 5000 мм, что на 122 мм больше по сравнению с прежним Ford Edge Plus, ширина – 1961 мм (+36 мм), высота – 1773 мм (+39 мм), колесная база увеличена на 100 мм до 2950 мм. То есть по своим габаритам Edge приблизился к рестайлинговому Ford Explorer

Новый Ford Edge L на фото минпрома КНР
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Новый Ford Edge L на фото минпрома КНР
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Новый Ford Edge L на фото минпрома КНР
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Новый Ford Edge L на фото минпрома КНР
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Облик сделали в новом фирменном стиле, характерном для остальных последних китайских Фордов. Особенности – мудреная оптика и широкая радиаторная решетка, паркетнику также достались выдвижные ручки дверей. Изображений интерьера пока нет. Предыдущий Ford Edge Plus еще два года назад сменил вертикальный планшет мультимедиа-системы на табло (тачскрин объединен с виртуальной приборкой), и такая панель, скорее всего, досталась и новому кроссоверу, при этом она наверняка стала больше.

Прежний Ford Edge Plus для Китая и кроссовер для США
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Прежний Ford Edge Plus для Китая и кроссовер для США
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Прежний Ford Edge Plus для Китая и кроссовер для США
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Прежний Ford Edge Plus для Китая и кроссовер для США
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Прежний Ford Edge Plus для Китая и кроссовер для США
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Китайцам Ford Edge L предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 251 л.с. (+6 л.с. по сравнению с двухлитровым турбомотором предшественника). А еще у модели будет гибридная версия HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе 275-сильного турбодвигателя аналогичного объема.

В Китае кроссовер нового поколения стартует во втором квартале следующего года. На данный момент нет информации о том, доберется ли такой Edge до США: не исключено, что на родине марка и вовсе решит отправить модель в отставку.

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