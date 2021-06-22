Теперь официально: GAC раскрыл облик кроссовера GS8 нового поколения

Флагманский SUV сменил платформу и подрос, кроме того, ему обещана гибридная версия. На домашний рынок модель должна выйти уже в этом году.

Первые шпионские снимки тестового прототипа GAC Trumpchi GS8 (марку Trumpchi концерн GAC использует на родине) новой, второй по счету, генерации выложили в Сеть в начале 2021-го. Затем последовали официальные фото в камуфляже, тизеры и эскизы, а неделю назад кросс и вовсе показался без какой-либо маскировки — его «слил» местный минпром. И вот, наконец, сам GAC распространил полноценные фирменные изображения «второго» GS8. Напомним, в родном Китае модель в строю с 2016-го.

В основе прежнего Trumpchi GS8 лежит «тележка» Fiat, которая была куплена китайцами еще в 2008 году (на ней же базируются, например, Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis). А вот новый кроссовер построен на платформе уже собственной разработки GAC – GPMA (Global Platform Modular Architecture; на ней также созданы свежий паркетник GS4 и седан Empow). Благодаря сертификационному органу, мы знаем, что со сменой поколений длина SUV выросла на 145 мм до 4980 мм, в ширину модель прибавила 40 мм (теперь 1950 мм), расстояние между осями увеличено на 120 мм до 2920 мм. При этом GS8 второй генерации на 5 мм ниже предшественника (высота нового кросса – 1780 мм).

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Как и у предыдущей модели, у «второго» кроссовера угловатые черты, вертикальные блоки фар и фонарей, хотя и сам кузов, и оптика новые. Радиаторная решетка стала больше, вместо горизонтальных полосок на ней красуются «штрихи», которые образуют перевернутую «елочку». Вдобавок SUV получил агрессивные бамперы, а по бокам разместили хромированные «клюшки». Интерьер GAC все еще скрывает, но мы его уже видели на шпионских фото, внутри – новые передняя панель и мультимедийная система с огромным тачскрином. Для GS8 следующей генерации заявлены шести- и семиместная версии (предшественник бывает с салоном на пятерых или семерых).



GAC Trumpchi GS8 нового поколения

Двигатель в документах минпрома пока обнаружен один – это прежняя «турбочетверка» 4B20J1 2.0 мощностью 252 л.с. Некоторые местные СМИ пишут, что на смену шестиступенчатому «автомату» пришел восьмиступенчатый. А еще в GAC объявили, что у нового GS8 будет гибридная версия, правда, подробностей в компании не сообщили. По неофициальным данным, систему для такого кроссовера позаимствовали у Тойоты (у Toyota и GAC есть СП в Китае): имеется в виду THS (Toyota Hybrid System) с электромеханическим вариатором. Впрочем, не исключено, что бензиновый мотор свой, но не факт, что это тот же 4B20J1 2.0. Как и прежде, для модели предусмотрен полный привод.



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Новый GAC Trumpchi GS8 справит премьеру в ближайшее время, в продаже его ждут осенью. Кстати, в Поднебесной у предыдущей модели еще есть укороченный пятиместный вариант GS8 S (до рестайлинга он назывался GS7), но его дальнейшая судьба неизвестна.



Трехрядный кроссовер GAC представлен и в России, у нас модель SUV появился в конце 2019-го. На данный момент нет информации о том, привезут ли в РФ GS8 второго поколения.