Теперь официально: Geely показала салон породнившегося с Coolray седана Emgrand GL

Дизайн экстерьера седана Geely Emgrand L раскрыли еще в августе на снимках минпрома КНР, затем самая компания поделилась фирменными изображениями и видео, но первое представление о салоне мы получили всего несколько дней назад: тогда в Сеть выложили шпионские фото. И вот, наконец, опубликованы официальные картинки интерьера. Напомним, марка считает «четырехдверку» совершенно новой, хотя на деле перед нами переделанный Emgrand GL. Последний в строю с 2016-го, в свое время он считался преемником «просто» Эмгранда, однако в итоге тот седан превратили в отдельную модель.

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Снаружи «элька» выглядит агрессивно за счет гигантской радиаторной решетки и массивного переднего бампера со скошенным диодными полоскам ходовых огней. А вот интерьер, напротив, получился «спокойным», его оформили в стиле того же Emgrand без приставки, только-только сменившего поколение. Emgrand L получил двухслойную переднюю панель с прилепленным крупным тачскрином мультимедиа-системы, под которым расположен аккуратный ряд клавиш с кнопкой запуска мотора во главе. Еще один дисплей – перед водителем, а дефлекторы обдува сделали в виде сплошной линии.



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Объявлено, что в основе Geely Emgrand L лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture; предшественник построен на старой «тележке» FE), на которой также базируются «просто» Emgrand нового поколения и кроссовер Geely Binyue (в России паркетник зовется Coolray). При этом по сравнению с GL габариты сильно не изменились: длина Emgrand L выросла на 10 мм до 4735 мм, в ширину седан прибавил 13 мм (теперь 1815 мм). Высота и расстояние между осями и вовсе прежние – 1478 и 2700 мм соответственно.



Geely Emgrand L

Преобразившаяся «четырехдверка» пока сертифицирована только с одним двигателем – это бензиновая 141-сильная «турбочетверка» 1.4 от Emgrand GL. Предшественник доступен с с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, те же коробки, скорее всего, и у «эльки». Актуальный Geely Emgrand GL также предложен с «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, кроме того, этот седан бывает в виде подзаряжаемого гибрида и электрокара. Но пока неизвестно, достанется ли Emgrand L такое разнообразие версий.



Актуальный Geely Emgrand GL 1 / 4 Актуальный Geely Emgrand GL 2 / 4 Актуальный Geely Emgrand GL 3 / 4 Актуальный Geely Emgrand GL 4 / 4

Премьеру новинка должна справить в ближайшее время, в продаже ее ждут уже в этом году. К слову, не исключено, что дореформенный седан из линейки не исчезнет – обычная практика для Китая. Цена Emgrand GL начинается с отметки в 77 800 юаней (около 874 000 рублей по текущему курсу), а Emgrand L некоторые «поднебесные» СМИ прочат стартовый ценник в 80 000 юаней (899 000 рублей).

