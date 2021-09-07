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  • Сменивший имидж и имя седан Geely Emgrand GL показался на официальных фото

Сменивший имидж и имя седан Geely Emgrand GL показался на официальных фото

07.09.2021 126 0 0

Китайская компания готовится представить «четырехдверку» с довольно агрессивным внешним обликом. Для модели пока заявлен только один двигатель.

 

Седан Geely с радиаторной решеткой в стиле Toyota Avalon мы видели еще в августе на снимках минпрома КНР, теперь же сама марка распространила несколько официальных изображений. Модель объявлена новой, имя ей – Emgrand L. Но на деле перед нами переделанный Emgrand GL. Напомним, последняя «четырехдверка» в строю с 2016-го, в свое время она считалась преемницей «просто» Эмгранда (этот седан только-только сменил поколение), однако в итоге ее превратили в отдельную модель. К слову, GL уже не раз модернизировали, хотя нынешнее преображение – самое серьезное.

Итак, помимо гигантской решетки с сеткой Emgrand L еще достались новые бамперы и фары (они теперь со светодиодными «штрихами»), «скошенные» диодные полоски ходовых огней. Фонари тоже заменили, вдобавок они отныне объединены между собой светящейся линией. Наконец, задний номерной знак перенесли с крышки багажника ниже.

Geely Emgrand L

Некоторые китайские СМИ пишут, что в основе седана лежит платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой также построены новый «просто» Emgrand и кроссовер Geely Binyue (в России паркетник зовется Coolray). При этом, согласно документам сертификационного органа, колесная база «эльки» — те же 2700 мм, что и у нынешнего GL (он создан на старой «тележке» FE). Длина Emgrand L составляет 4735 мм (+10 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1815 мм (+13 мм), высота – 1478 мм (у Emgrand GL аналогичный показатель).

Салон не засвечен. Внутри, скорее всего, либо огромное табло (то есть спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы), либо возвышающийся над передней панелью планшет.

Geely Emgrand L

Двигатель в базе минпрома КНР пока обнаружен один – прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 мощностью 141 л.с. Коробки не указаны. Emgrand GL с таким мотором положены шестиступенчатая «механика» или вариатор. Прежний седан также предложен с «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, GL еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида и электрокара.

Полноценную премьеру Geely Emgrand L должен справить в ближайшее время. Не исключено, что дореформенный седан из продажи не исчезнет – обычная практика для Китая. Цена Emgrand GL начинается с отметки в 77 800 юаней (около 879 000 рублей по текущему курсу). Новая же «четырехдверка» наверняка окажется дороже.

Geely Emgrand GL
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Geely Emgrand GL
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Geely Emgrand GL
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Между тем не за горами смена всего фирменного стиля «поднебесной» марки: вице-президентом по глобальному дизайну Geely Auto Group назначен 59-летний немец Штефан Зилафф, который прежде был главным стилистом Bentley. Свою карьеру Зилафф начинал в качестве дизайнера интерьеров Audi и Volkswagen, затем он переходил в различные подразделения концерна VW, в 2003-м ушел в Mercedes, потом вернулся в Ауди. В Bentley Штефан Зилафф проработал с 2015 по 2020 гг. В холдинге Geely Auto Зилафф будет курировать дизайн автомобилей не только, собственно, Джили, но также марок Lynk & Co, Geometry и Zeekr. Он будет работать в шведской студии. Ну а 71-летний Питер Хорбери, на смену которому и пришел немец, переведен на пост старшего вице-президента по дизайну в Lotus (эта марка тоже принадлежит Geely).

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