Теперь официально: Skoda наладит в Казахстане сборку Octavia, Kodiaq, Kamiq и Karoq

Локальное производство автомобилей чешской марки стартует в начале 2024 года. Также в следующем году в стране откроется пятнадцать шоу-румов Skoda.

Продукция марки Skoda покинула автомобильный рынок Казахстана ещё в 2021-м: как стало известно осенью того же года, в качестве причины называлось банкротство дилерского холдинга «БИПЭК Авто Казахстан». Компания исполняла роль дистрибьютора машин Skoda, а также организовала сборку моделей чешской марки на заводе «Азия Авто», расположенном в Усть-Каменогорске. Производство было остановлено в конце 2020-го, после чего импортёр перешёл на поставки готовых автомобилей в страну.

Тогда же, в 2021-м, казахстанские СМИ предполагали, что чешская марка, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, будет искать возможность вернуться на авторынок Казахстана, правда, для этого понадобятся дополнительные вложения: речь шла о тратах на изменение логистических цепочек, поиск новых партнёров и налаживание связей с местными дилерскими центрами.



Теперь Шкода официально заявила о своих планах вернуться на казахстанский автомобильный рынок. Согласно сообщению пресс-службы, чешская марка решила привлечь нового партнёра по продажам и производству машин – компанию Allur. Стороны недавно подписали соглашение о партнёрстве, согласно которому в скором будущем на местном предприятии будет налажен выпуск четырёх моделей Skoda.



На фото: актуальная Skoda Octavia

​Сборка будет налажена в начале следующего года на заводе Allur, который расположен в городе Костанае. На конвейер этого предприятия встанут лифтбек Octavia, а также три кроссовера – Kodiaq, Kamiq и Karoq. По словам члена правления Skoda по продажам и маркетингу Мартина Яна, «сегмент SUV в настоящее время второй по величине на рынке», поэтому в компании надеются, что перечисленные модели «найдут отклик у клиентов в регионе». Напомним, кроссовер Kodiaq недавно сменил поколение.

На фото: Skoda Kodiaq нового поколения

Известно, что в то же время, как начнётся производство машин на казахстанской площадке, будут открыты первые шоу-румы Skoda в новом корпоративном дизайне. Как рассказал Мартин Ян, первые пятнадцать центров появятся в крупных городах страны – Астане, Алматы, Шымкенте и Костанае.



На фото: Skoda Kamiq

В Skoda отметили, что считают авторынок Казахстана стабильным и имеющим высокий потенциал роста. Чешский производитель намерен добиться пятипроцентной доли в общем объёме продаж новых машин в стране в течение ближайших пяти лет – с 2024 по 2028 годы. Стоит отметить, что Шкода за время присутствия на этом рынке (то есть с 2005 по 2021 годы) в общей сложности поставила клиентам около 23 тыс. автомобилей.



На фото: Skoda Karoq

Производство автомобилей бренда Skoda раньше было налажено и в РФ, до начала марта 2022 года модели выпускались на двух площадках: с конвейера в Калуге сходил лифтбек Rapid, а на мощностях завода группы ГАЗ, расположенного в Нижнем Новгороде, выпускались Kodiaq, Karoq и Octavia. В докризисном 2021 году Шкода реализовала в РФ около 90,4 тыс. машин, лидером марки оказалась бюджетная пятидверка Skoda Rapid.

