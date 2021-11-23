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  • Теперь официально: Suzuki SX4 нового поколения засветился на видео

Теперь официально: Suzuki SX4 нового поколения засветился на видео

23.11.2021 569 0 0

Полноценную премьеру сменивший имидж компактный кроссовер справит позже на этой неделе. Пока анонсирована версия только для Европы, там, как и прежде, ставка сделана на гибрид. Но в других регионах у модели, скорее всего, останутся «традиционные» версии.

 

Пару недель назад компания Suzuki распространила единственное на тот момент изображение некой новой модели, чье имя не было названо. Тогда мы предположили, что марка готовит к дебюту преобразившийся паркетник SX4 S-Cross (кое-где кроссовер зовется S-Cross, а в России это просто SX4), и мы оказались правы, ведь следом в Сеть выложили шпионские фотографии машин без камуфляжа. Однако Suzuki все еще играет «в интригу»: европейское подразделение опубликовало свежие тизеры, в том числе, и короткий видеоролик. Но хоть имя подтвердили. Такой паркетник официально объявлен «совершенно новым», стало быть, речь о следующем, третьем, поколении, а не о рестайлинге. Онлайн-презентацию проведут 25 ноября.

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Благодаря все тем же папарацци, мы знаем, что новый SX4 выглядит солиднее предшественника: фары вытянулись, радиаторная решетка стала больше и лишилась вертикальных клиньев (вместо них – хромированная перемычка), а задние фонари теперь объединены между собой черной плашкой с блестящей полоской. А вот изменились ли габариты – неизвестно. Длина паркетника предыдущего поколения равна 4300 мм, колесная база – 2600 мм.

Отдельных фото интерьера до сих пор нет, на видео салон тоже не мелькает. Впрочем, и на имеющихся кадрах видно, что над передней панелью посередине ничего не возвышается, то есть дисплей мультимедийной системы по-прежнему встроен в панель.

По предварительным данным, Suzuki SX4 S-Cross сохранил платформу Global C. В Европе паркетник точно остался гибридом, но пока нет информации о том, перешла ли техника с предыдущей модели. «Второй» паркетник в Старом Свете предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 BoosterJet, у которой есть гибридный довесок. Привод – передний или полный.

В других регионах, вероятно, все так же будут продавать «традиционные» кроссоверы. Например, в России у турбомотора 1.4 (140 л.с.) довеска нет, вдобавок у нас нынешний Suzuki SX4 можно купить с «атмосферником» 1.6 (117 л.с.).

Предыдущий Suzuki SX4 S-Cross
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Предыдущий Suzuki SX4 S-Cross
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Предыдущий Suzuki SX4 S-Cross
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Предыдущий Suzuki SX4 S-Cross
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Напомним, модель второго поколения в строю с 2013 года, рестайлинг она пережила в 2016-м. В Европе SX4 S-Cross в этом году в «плюсе»: согласно статистике JATO Dynamics, с января по сентябрь реализовано около 19 500 кроссов Suzuki, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Но до «старосветских» бестселлеров сегмента SUV «японцу», конечно, далеко. Так, Renault Captur за указанный период обрел почти 125 000 владельцев (нулевая динамика), а результат Peugeot 2008 – свыше 141 000 единиц (+36%).

На российском рынке Suzuki SX4 тоже нарастил продажи: по данным местного офиса марки, с января по октябрь 2021-го реализовано 1383 автомобиля, что на 37% больше, чем годом ранее. Кроссовер нового поколения до нас, вероятно, доберется в 2022-м.

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