Новинки ×
  • Теряющий покупателей Nissan Frontier обзавёлся оффроудной версией Forsberg Edition

Теряющий покупателей Nissan Frontier обзавёлся оффроудной версией Forsberg Edition

06.02.2024 376 0 4

Премьера Nissan Frontier Forsberg Edition приурочена к автосалону в Чикаго, который откроется 8 февраля. Новая спецверсия пикапа разработана компанией Nissan вместе с гоночной командой Forsberg Racing и будет выпущена ограниченным тиражом.

Американский среднеразмерный пикап Nissan Frontier перешёл в третье поколение в 2021 году, но, к сожалению, не оправдал возложенных на него надежд и продаётся хуже предшественника. В 2023 году Nissan Frontier разошёлся в США тиражом 58 135 шт., что на 23,7% меньше продаж в 2022-м. Для сравнения скажем, что продажи Toyota Tacoma в прошлом году в США составили 234 768 шт. (-0,8%), Ford Maverick — 94 058 шт. (+26,5%), Chevrolet Colorado — 71 081 шт. (-20,3%), Jeep Gladiator — 55 188 шт. (-29%), Honda Ridgeline — 52 001 шт. (+22%), Ford Ranger — 32 334 шт. (-43,3%). Между тем пик продаж Nissan Frontier второго поколения в США пришёлся на 2016 год, тогда было продано 86 926 экземпляров этой модели.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Компания Nissan старается подогреть интерес клиентов к Frontier с помощью различных спецверсий: например, минувшей осенью пикап обзавёлся ностальгической ливреей Hardbody. Той же осенью американский гонщик Крис Форсберг выиграл на специально подготовленном пикапе Frontier гонку по пустыне NORRA 500 в Мексике (точнее, занял первое место в своём классе Evolution 7100), и по следам этого успеха было принято решение подготовить серийную версию гоночного пикапа. В пресс-релизе однако не упомянуто одно пикантное обстоятельство: кроме Крис Форсберга на Ниссане других машин в классе Evolution 7100 в той гонке заявлено не было...

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Forsberg Edition — это пакет доработок за 9999 долларов, который можно установить у дилера на любой американский Frontier третьего поколения с двухрядной кабиной Crew Cab, благо по части техники они все одинаковые и оснащаются безальтернативным бензиновым 3,8-литровым атмосферным V6 (314 л.с., 381 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод у Frontier может быть задним либо полным. Для установки пакета Forsberg Edition логично использовать полноприводную версию.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В пакет Forsberg Edition входят лифт-комплект для подвески Nismo Off Road с верхними коваными рычагами и более энергоёмкими амортизаторами, 17-дюймовые колёса Axis с бедлоками, вездеходные шины Yokohama Geolandar X-AT размерности 265/70 R 17, экспедиционный багажник Nismo на крыше с интегрированными в него боковыми светодиодными фонарями, выхлопная система Nismo, комплект наклеек Forsberg Racing для кузова и номерная табличка в салоне рядом с селектором АКП с подписью Криса Форсберга.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Сколько всего пактов Forsberg Edition будет выпущено, производитель не говорит, но табличка в салоне рассчитана всего на три цифры — стало быть, не более 999. У дилеров Nissan комплекты деталей Forsberg Edition появятся ближайшей осенью. Цены на Frontier с двухрядной кабиной в США сейчас начинаются с отметки 31 330 долларов за базовую моноприводную версию S и от 34 330 долларов за полноприводную.

пикап США новинки Nissan Nissan Frontier

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Buick GNX: аэродинамика кирпича, пятиместный салон и динамика круче, чем у Ferrari F40 Вторую половину 80-х сложно даже с натяжкой назвать эрой расцвета американского автопрома, если мы говорим о мощности и ускорении по прямой. Да и V6 между лонжеронов – совсем не то, что в ма... 432 0 2 07.02.2024
Статьи / Гаджеты Почему современный радар-детектор не может справиться с радаром 2018 года?  Бытует мнение, что с дорожными радарами старых моделей даже самые дешевые детекторы справляются без труда. На самом деле – далеко не всегда. Неприятно удивить вас штрафом способен и весьма... 1805 1 0 06.02.2024
Статьи / Авторынок Прямые и параллельные: 10 самых дешевых автомобилей российского рынка Когда мы в последний раз собирали десятку самых дешевых новых машин российского рынка три года назад, мы сетовали, что дешевле полумиллиона ничего не купить. Тогда рынок был другим, и в мил... 2451 10 3 04.02.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14538 29 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8873 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 7717 38 4 30.01.2024
Change privacy settings