Теряющий покупателей Nissan Frontier обзавёлся оффроудной версией Forsberg Edition

Американский среднеразмерный пикап Nissan Frontier перешёл в третье поколение в 2021 году, но, к сожалению, не оправдал возложенных на него надежд и продаётся хуже предшественника. В 2023 году Nissan Frontier разошёлся в США тиражом 58 135 шт., что на 23,7% меньше продаж в 2022-м. Для сравнения скажем, что продажи Toyota Tacoma в прошлом году в США составили 234 768 шт. (-0,8%), Ford Maverick — 94 058 шт. (+26,5%), Chevrolet Colorado — 71 081 шт. (-20,3%), Jeep Gladiator — 55 188 шт. (-29%), Honda Ridgeline — 52 001 шт. (+22%), Ford Ranger — 32 334 шт. (-43,3%). Между тем пик продаж Nissan Frontier второго поколения в США пришёлся на 2016 год, тогда было продано 86 926 экземпляров этой модели.

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Компания Nissan старается подогреть интерес клиентов к Frontier с помощью различных спецверсий: например, минувшей осенью пикап обзавёлся ностальгической ливреей Hardbody. Той же осенью американский гонщик Крис Форсберг выиграл на специально подготовленном пикапе Frontier гонку по пустыне NORRA 500 в Мексике (точнее, занял первое место в своём классе Evolution 7100), и по следам этого успеха было принято решение подготовить серийную версию гоночного пикапа. В пресс-релизе однако не упомянуто одно пикантное обстоятельство: кроме Крис Форсберга на Ниссане других машин в классе Evolution 7100 в той гонке заявлено не было...



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Forsberg Edition — это пакет доработок за 9999 долларов, который можно установить у дилера на любой американский Frontier третьего поколения с двухрядной кабиной Crew Cab, благо по части техники они все одинаковые и оснащаются безальтернативным бензиновым 3,8-литровым атмосферным V6 (314 л.с., 381 Нм) в паре с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод у Frontier может быть задним либо полным. Для установки пакета Forsberg Edition логично использовать полноприводную версию.



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В пакет Forsberg Edition входят лифт-комплект для подвески Nismo Off Road с верхними коваными рычагами и более энергоёмкими амортизаторами, 17-дюймовые колёса Axis с бедлоками, вездеходные шины Yokohama Geolandar X-AT размерности 265/70 R 17, экспедиционный багажник Nismo на крыше с интегрированными в него боковыми светодиодными фонарями, выхлопная система Nismo, комплект наклеек Forsberg Racing для кузова и номерная табличка в салоне рядом с селектором АКП с подписью Криса Форсберга.



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Сколько всего пактов Forsberg Edition будет выпущено, производитель не говорит, но табличка в салоне рассчитана всего на три цифры — стало быть, не более 999. У дилеров Nissan комплекты деталей Forsberg Edition появятся ближайшей осенью. Цены на Frontier с двухрядной кабиной в США сейчас начинаются с отметки 31 330 долларов за базовую моноприводную версию S и от 34 330 долларов за полноприводную.

