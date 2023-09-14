Новый модельный год принёс пикапу Nissan Frontier ностальгическую версию Hardbody

Как несложно догадаться по названию, внешность особого варианта сделали по мотивам грузовичка из 1980-х. Наряду с ностальгической версией актуальная модель получила еще одну новую комплектацию, технику же трогать не стали.

Предназначенный для Штатов рамный пикап Nissan Frontier перешел в новое поколение в 2021 году, а до того он был клоном Nissan Navara предыдущей генерации – то есть образца 2004 года (нынешняя мировая Навара в строю с 2014-го). Сейчас грузовики друг друга не копируют, и свежий Frontier поначалу неплохо стартовал в Америке, однако по итогам января-июня 2023-го он в минусе (компания публикует отчеты раз в квартал): реализовано 34 139 единиц, что на 21% меньше, чем после двух кварталов прошлого года. Для сравнения, Toyota Tacoma за тот же период разошлась тиражом 116 845 экземпляров (+7,5%). Подстегнуть интерес к Frontier должны обновки, которые ему принес 2024 модельный год.

Базовый актуальный пикап Nissan Frontier 1 / 2 Базовый актуальный пикап Nissan Frontier 2 / 2

Главное – у пикапа появилась ностальгическая версия Hardbody Edition, представленная в концептуальном виде еще в прошлом году. Вдохновением для такой модификации послужил грузовичок Nissan Hardbody (D21) из 1980-х. Фишки особого Frontier – алюминиевая защитная пластина спереди, выполненные в черном цвете бамперы и накладки на колесных арках, черные же наклейки сзади. Модель также получила 17-дюймовые диски в стиле оригинального Hardbody. Исполнение под ретро предусмотрено только для полноприводного пикапа с двухрядной кабиной Crew Cab (Nissan Frontier еще бывает с полуторной кабиной King Cab).



Nissan Frontier Hardbody Edition и оригинальный пикап Nissan Hardbody из 1980-х 1 / 3 Nissan Frontier Hardbody Edition и оригинальный пикап Nissan Hardbody из 1980-х 2 / 3 Оригинальный пикап Nissan Hardbody из 1980-х 3 / 3

В 2024 модельном году четырехдверный Nissan Frontier также обрел новую богатую комплектацию SL, она заменила опциональный пакет SV Premium. В списке стандартного оборудования такого грузовика значатся светодиодная оптика (включая противотуманки), кожаный салон, подогрев руля и передних сидений, люк с электроприводом, двухзонный климат-контроль и система дистанционного запуска мотора.



Nissan Frontier Hardbody Edition 1 / 8 Nissan Frontier Hardbody Edition 2 / 8 Nissan Frontier Hardbody Edition 3 / 8 Nissan Frontier Hardbody Edition 4 / 8 Nissan Frontier Hardbody Edition 5 / 8 Nissan Frontier Hardbody Edition 6 / 8 Nissan Frontier Hardbody Edition 7 / 8 Nissan Frontier Hardbody Edition 8 / 8

Как и раньше, все версии модели по умолчанию имеют систему автоторможения с функцией распознавания пешеходов и круиз-контроль. За доплату можно заказать комплекс Nissan Safety Shield 360, в него входят адаптивный «круиз», системы мониторинга слепых зон, удержания в полосе и предупреждения о перекрестном движении сзади.



Nissan Frontier Hardbody Edition 1 / 2 Nissan Frontier Hardbody Edition 2 / 2

Техника прежняя: Nissan Frontier оснащается бензиновым мотором V6 3.8 мощностью 314 л.с. (этот двигатель пикап получил еще до смены поколений, он вытеснил V6 4.0), который работает в паре с девятиступенчатым автоматом. Привод задний или полный (с жестким подключением передней оси и понижающей передачей).



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Nissan Frontier-2024 с полуторной кабиной стоит 29 770 – 35 670 долларов, с двойной – от 31 070 до 42 640 долларов, цены указаны без учета налогов и доставки. Доплата за пакет доработок Hardbody Edition составит 3890 долларов. В США продажи стартуют нынешней осенью.

