Tesla будет выпускать свои «бюджетники» в Китае

Завод американской компании откроется в КНР на фоне торговой войны между двумя странами.

Компания Tesla начала строительство своего первого завода за пределами США: он откроется в Китае, в промышленной зоне Линьган (рядом с Шанхаем). Кстати, он станет первым предприятием в автомобильной промышленности в КНР со стопроцентным иностранным капиталом. Церемония закладки камня в основание прошла в присутствии главы Tesla Илона Маска и мэра Шанхая Ина Юна.

О начале строительства сообщает агентство «Синьхуа». Договор, предполагающий строительство завода под названием Gigafactory 3, был подписан Tesla, администрацией района Линьган и корпорацией «Линьган» в июле 2018 года. Планируемый годовой объём производства – 500 тысяч машин (по первому времени — 250 тыс. шт).

Компания планирует вложиться не только в производство, но также в разработку и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке. Официально об объёмах инвестиций не объявлялось, однако, по данным агентства Bloomberg, на строительство завода Tesla планирует потратить в общей сложности 5 млрд долларов. Соглашение предполагает, что Tesla получила под коммерческое использование участок земли площадью 864,8 тыс. квадратных метров на 50 лет.

Место строительства завода Tesla неслучайно оказалось рядом с Шанхаем. Дело в том, что именно в этом мегаполисе больше всего электромобилей (в Китае). Так, в конце 2017 года в городе было зарегистрировано примерно 165 тыс. «розеточных» машин.

С конвейера первого зарубежного предприятия Tesla в 2020 году начнут сходить так называемые «бюджетники» марки – Model 3. «Премиальные» модели бренда будут выпускать в США и отправлять на экспорт в Китай. Отметим, на сегодняшний день цена Model 3 в США стартует с отметки 35 950 долларов, что эквивалентно примерно 2 409 000 рублей по актуальному курсу.

Запас хода на одной зарядке у стандартной версии Model 3 составляет 354 км, у более дорогой версии 499 км. Ёмкость батареи – 60 и 75 кВт*ч соответственно. Максимальная скорость – 209 и 225 км/ч, а разгон с нуля до сотни занимает 5,6 с и 5,1 с соответственно.

Впоследствии на заводе Gigafactory 3 планируется наладить выпуск кроссовера Model Y. Информации о будущей новинке пока почти нет. Известно лишь, что для этой машины готовится новая платформа, а в отделке салона не будет использоваться кожа. Первый ходовой прототип компания планирует представить в марте 2019 года.

Осенью прошлого года Kolesa.ru сообщал о том, что Tesla начала приносить прибыль. По итогам третьего квартала 2018-го чистая прибыль производителя составила 312 млн долларов.