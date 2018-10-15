Только под прямым углом: в РФ меняют правила проектирования перекрёстков

Только под прямым углом: в РФ меняют правила проектирования перекрёстков

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Новый ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. Технические требования» должен вступить в силу уже в сентябре 2019 года.

По новым правилам, которые пока находятся в разработке, дороги, составляющие нерегулируемые перекрёстки, должны примыкать друг к другу только под прямым углом. Также в документе пропишут запрет на поворот налево сразу из двух рядов. Помимо этого, в новый ГОСТ включат формулу расчёта протяжённости вероятных заторов на нерегулируемых перекрёстках.

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Разработкой ГОСТа занимается Московский автодорожный институт (МАДИ) по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодора). Предположительно он вступит в силу меньше, чем через год – в сентябре 2019 года. Важно отметить, что новые правила должны коснуться не всех нерегулируемых перекрёстков, а только новых и реконструируемых.

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Новые правила запретят строительство нерегулируемых перекрёстков, где дороги примыкают друг к другу под острым углом. Движение по ним небезопасно, считают в МАДИ. Также из соображений безопасности водителей и пассажиров разработчики решили запретить проектировать такие нерегулируемые перекрёстки, на которых поворот налево можно осуществлять сразу из нескольких рядов.

Ещё одно новшество – формула расчёта длины очереди машин перед перекрёстком. В основу этой формулы войдут в том числе длительность зелёного сигнала светофора, уровень загрузки, а также пропускная способность полосы. Это позволит сократить скопления ТС, ожидающих разрешения повернуть направо вместе с теми, кому надо ехать прямо. Формула позволит проектировщикам, в случае необходимости, просчитать длину дублёра для правого поворота.

После того, как дорожники начнут применять новый ГОСТ, автомобилисты на подъезде к нерегулируемому перекрёстку перестанут путаться, в каком направлении им двигаться. Это будет обеспечено дорожными знаками и самой конструкцией перекрёстка.

Документ будет в большей степени востребован для строительства и реконструкции перекрёстков за пределами населённых пунктов. Дело в том, что в городах почти все перекрёстки регулируемые (как правило, большинство оснащены светофорами).

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Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в России каждое шестое ДТП происходит из-за нарушений проезда перекрёстков. Согласно отчёту МВД, за первую половину 2018 года произошло всего 11 640 таких аварий. На их долю пришлось 16,7%. Для сравнения, за тот же период из-за несоответствия скорости случилось 6 182 ДТП (доля – 8,9%), из-за выезда на «встречку» – 5 874 инцидента (8,4%).

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , ГОСТ , перекрестки , российские дороги
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