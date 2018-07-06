ТОП-10 пикапов на мировом рынке: американское трио в лидерах

Безоговорочным лидером среди пикапов на мировой рынке остается Ford F-Series. Причем последний месяц весны для модели стал рекордным в этом году – 102 689 проданных экземпляров. Объем продаж пикапа в январе-мае составил 440 634 единицы, что на 3,8% больше, чем в прошлом году, информирует издание Focus2move. Отметим, 96% пикапов F-Series продается в США и Канаде.
На втором месте размещается Chevrolet Silverado, владельцами которого стали 60 750 человек в прошлом месяце. За пять месяцев текущего года продажи модели выросли на 9,8% и составили 263 968 штук. У пикапов Ram продажи снизились на 9,5% по сравнению с прошлым годом – 230 704 автомобиля в январе-мае и 59 449 машин в мае.
ТОП-10 пикапов на мировом рынке в январе-мае 2018 года:
|Место
|Модель
|Продажи в мае 2018 года (штук)
|Продажи в январе-мае 2018 года (штук)
|Разница с январем-маем 2017 года
|1
|Ford F-Series
|102 689
|440 634
|+3,8%
|2
|Chevrolet Silverado
|60 750
|263 968
|+9,8%
|3
|Ram pick-up
|59 449
|230 704
|-9,5%
|4
|Toyota Hilux
|42 445
|215 679
|+6,4%
|5
|Isuzu D-Max
|20 650
|111 297
|+4,9%
|6
|Ford Ranger
|22 405
|107 929
|+5,5%
|7
|Toyota Tacoma
|23 408
|103 620
|+19,7%
|8
|GMC Sierra
|24 415
|99 938
|-10,6%
|9
|Chevrolet Colorado
|13 079
|62 213
|+17,1%
|10
|Toyota Tundra
|11 276
|51 254
|+6,4%
Помимо моделей Ram, отрицательную динамику также демонстрирует GMC Sierra – падение продаж за пять месяцев 2018 года составило 10,6%. У остальных брендов положительная динамика. Наибольший рост показывает Toyota Tacoma – 19,7% и Chevrolet Colorado – 17,1%. У других моделей более скромные результаты, не превышающие 10%.
Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг наиболее популярных брендов на мировом рынке. Там лидерство удерживает Toyota, но Volkswagen сокращает отрыв.
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