ТОП-10 пикапов на мировом рынке: американское трио в лидерах

Подведены итоги продаж в сегменте пикапов глобального рынка в мае текущего года. Кстати, в десятку вошло шесть моделей американских брендов и четыре – японских.

Безоговорочным лидером среди пикапов на мировой рынке остается Ford F-Series. Причем последний месяц весны для модели стал рекордным в этом году – 102 689 проданных экземпляров. Объем продаж пикапа в январе-мае составил 440 634 единицы, что на 3,8% больше, чем в прошлом году, информирует издание Focus2move. Отметим, 96% пикапов F-Series продается в США и Канаде.

На втором месте размещается Chevrolet Silverado, владельцами которого стали 60 750 человек в прошлом месяце. За пять месяцев текущего года продажи модели выросли на 9,8% и составили 263 968 штук. У пикапов Ram продажи снизились на 9,5% по сравнению с прошлым годом – 230 704 автомобиля в январе-мае и 59 449 машин в мае.

ТОП-10 пикапов на мировом рынке в январе-мае 2018 года:

Место Модель Продажи в мае 2018 года (штук) Продажи в январе-мае 2018 года (штук) Разница с январем-маем 2017 года 1 Ford F-Series 102 689 440 634 +3,8% 2 Chevrolet Silverado 60 750 263 968 +9,8% 3 Ram pick-up 59 449 230 704 -9,5% 4 Toyota Hilux 42 445 215 679 +6,4% 5 Isuzu D-Max 20 650 111 297 +4,9% 6 Ford Ranger 22 405 107 929 +5,5% 7 Toyota Tacoma 23 408 103 620 +19,7% 8 GMC Sierra 24 415 99 938 -10,6% 9 Chevrolet Colorado 13 079 62 213 +17,1% 10 Toyota Tundra 11 276 51 254 +6,4%

Помимо моделей Ram, отрицательную динамику также демонстрирует GMC Sierra – падение продаж за пять месяцев 2018 года составило 10,6%. У остальных брендов положительная динамика. Наибольший рост показывает Toyota Tacoma – 19,7% и Chevrolet Colorado – 17,1%. У других моделей более скромные результаты, не превышающие 10%.

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг наиболее популярных брендов на мировом рынке. Там лидерство удерживает Toyota, но Volkswagen сокращает отрыв.