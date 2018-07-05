ТОП-10 SUV российского рынка: Lada 4x4 обходит Renault Kaptur

В первой тройке никаких сюрпризов – она полностью повторяет порядок предыдущего месяца с безоговорочным лидером в виде Hyundai Creta, за которым с существенным отставанием следуют Renault Duster и еще один представитель корейского автопрома – Kia Sportage.
Дальше ситуация меняется, на четвертое место удалось подняться «народному» внедорожнику Lada 4×4, хотя, месяцем ранее он уступал Renault Kaptur и Volkswagen Tiguan. Пока что Niva, хоть и с небольшим отрывом, но сумела обойти француза и немца, разместившихся на пятом и шестом местах, соответственно. Правда, если смотреть результаты продаж за первое полугодие, то наш внедорожник уступает своим иностранным коллегам.
ТОП-10 кроссоверов и внедорожников российского рынка в июне 2018 года:
|Место
|Модель
|Продажи в июне 2018 года (штук)
|Разница с июнем 2017 года
|1
|Hyundai Creta
|5 768
|+44,77%
|2
|Renault Duster
|3 996
|+1,86%
|3
|Kia Sportage
|2 956
|+0,92%
|4
|Lada 4×4
|2 672
|+17,71%
|5
|Renault Kaptur
|2 664
|-5,43%
|6
|Volkswagen Tiguan
|2 631
|+3,10%
|7
|Toyota RAV4
|2 366
|-33,67%
|8
|Hyundai Tucson
|2 317
|+100,95%
|9
|Chevrolet Niva
|2 221
|-10,73%
|10
|Nissan Qashqai
|2 080
|+34,54%
Если на седьмом месте ранее шел Chevrolet Niva, то сейчас на его место поднялся японский кроссовер Toyota RAV4. Кроме того, в рейтинг попал Hyundai Tucson, объемы продаж которого давненько не позволяли ему попадать в списки популярных моделей.
Кроссовер Nissan Qashqai, отсутствующий в рейтинге за май, в июне сумел занять в ТОП-10 последнюю строчку, вытеснив из него Mitsubishi Outlander. Хотя, по итогам продаж за январь-июнь, Qashqai уступает не только Outlander, но и своему старшему брату – Nissan X-Trail.
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о замедлении роста продаж на российском авторынке. В июне был реализован 156 351 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, что на 10,8% больше результата прошлого года. Кстати, Kia Rio в предыдущем месяце впервые уступил первые две строчки в ТОП-25 вазовским моделям.
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