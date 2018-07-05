ТОП-10 SUV российского рынка: Lada 4x4 обходит Renault Kaptur

Подведены итоги продаж кроссоверов и внедорожников на российском рынке за июнь и первое полугодие 2018-го.

В первой тройке никаких сюрпризов – она полностью повторяет порядок предыдущего месяца с безоговорочным лидером в виде Hyundai Creta, за которым с существенным отставанием следуют Renault Duster и еще один представитель корейского автопрома – Kia Sportage.

Дальше ситуация меняется, на четвертое место удалось подняться «народному» внедорожнику Lada 4×4, хотя, месяцем ранее он уступал Renault Kaptur и Volkswagen Tiguan. Пока что Niva, хоть и с небольшим отрывом, но сумела обойти француза и немца, разместившихся на пятом и шестом местах, соответственно. Правда, если смотреть результаты продаж за первое полугодие, то наш внедорожник уступает своим иностранным коллегам.

ТОП-10 кроссоверов и внедорожников российского рынка в июне 2018 года:

Место Модель Продажи в июне 2018 года (штук) Разница с июнем 2017 года 1 Hyundai Creta 5 768 +44,77% 2 Renault Duster 3 996 +1,86% 3 Kia Sportage 2 956 +0,92% 4 Lada 4×4 2 672 +17,71% 5 Renault Kaptur 2 664 -5,43% 6 Volkswagen Tiguan 2 631 +3,10% 7 Toyota RAV4 2 366 -33,67% 8 Hyundai Tucson 2 317 +100,95% 9 Chevrolet Niva 2 221 -10,73% 10 Nissan Qashqai 2 080 +34,54%

Если на седьмом месте ранее шел Chevrolet Niva, то сейчас на его место поднялся японский кроссовер Toyota RAV4. Кроме того, в рейтинг попал Hyundai Tucson, объемы продаж которого давненько не позволяли ему попадать в списки популярных моделей.

Кроссовер Nissan Qashqai, отсутствующий в рейтинге за май, в июне сумел занять в ТОП-10 последнюю строчку, вытеснив из него Mitsubishi Outlander. Хотя, по итогам продаж за январь-июнь, Qashqai уступает не только Outlander, но и своему старшему брату – Nissan X-Trail.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о замедлении роста продаж на российском авторынке. В июне был реализован 156 351 новый легковой и легкий коммерческий автомобиль, что на 10,8% больше результата прошлого года. Кстати, Kia Rio в предыдущем месяце впервые уступил первые две строчки в ТОП-25 вазовским моделям.