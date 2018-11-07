ТОП-25 бестселлеров РФ: Lada Granta после рестайлинга недолго возглавляла список

Появился свежий отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) – с данными по продажам новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России по итогам октября 2018 года.

В новом списке бестселлеров у восьми моделей динамика продаж в октябре текущего года отрицательная, однако остальные 17 автомобилей показали прирост по отношению к АППГ. В числе последних – лидеры списка, Lada Vesta (больше на 60,9%) и Granta (больше на 25,1%). Однако замыкающий тройку лидеров Kia Rio продолжил падение (спад – 10%).

Напомним, в сентябре 2018 года ТОП-25 возглавила Lada Granta: в начале месяца стартовали продажи обновлённого семейства Lada Granta, которое поглотило в том числе хэтчбек и универсал Kalina. По сути результаты продаж этих двух моделей теперь объединены. Предполагалось, что это позволит «народному автомобилю» продолжать держать отрыв от других лидеров списка, однако Веста всё равно смогла обойти Гранту.

ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России Место Модель Продажи в октябре 2018 года, шт. Продажи в октябре 2017 года, шт. Разница, шт. Разница, % 1 Lada Vesta 10 668 6 629 + 4 039 + 60,9 2 Lada Granta 10 269 8 208 + 2 061 + 25,1 3 Kia Rio 7 899 8 779 — 880 — 10,0 4 Hyundai Creta 5 856 6 460 — 604 — 9,3 5 Hyundai Solaris 5 399 5 110 + 289 + 5,7 6 Volkswagen Polo 5 343 4 089 + 1 254 + 30,7 7 Renault Duster 3 877 4 054 — 177 — 4,4 8 Lada Largus 3 669 3 761 — 92 — 2,4 9 Volkswagen Tiguan 3 309 2 662 + 647 + 24,3 10 Toyota Camry 3 261 2 043 + 1 218 + 59,6

В первой десятке помимо Kia Rio в «минус» также ушли популярные в РФ модели сегмента SUV – Hyundai Creta (на 9,3%) и Renault Duster (на 4,4%). Кстати, ранее продажи Creta (по отношению к тому же периоду прошлого года) ещё ни разу не снижались с момента вывода модели на рынок в августе 2016 года. Duster на рынке дольше и «падает» не в первый раз, однако по-прежнему продолжает уверенно держаться в первой десятке самых востребованных моделей в стране. Напомним, через год-полтора кроссовер сменит поколение в РФ, что может «обновить» и спрос на него. Отрицательная динамика наблюдается и у Lada Largus (на 2,4%).

Место Модель Продажи в октябре 2018 года, шт. Продажи в октябре 2017 года, шт. Разница, шт. Разница, % 11 Skoda Rapid 3 239 2 311 + 928 + 40,2 12 Lada 4×4 3 221 2 877 + 344 + 12,0 13 Renault Kaptur 2 832 2 772 + 60 + 2,2 14 Chevrolet Niva 2 741 2 977 — 236 — 7,9 15 Lada Xray 2 714 3 084 — 370 — 12,0 16 Kia Optima 2 679 1 582 + 1 097 + 69,3 17 Renault Logan 2 649 3 068 — 419 — 13,7 18 Renault Sandero 2 579 3 048 — 469 — 15,4 19 Hyundai Tucson 2 349 1 400 + 949 + 67,8 20 Mitsubishi Outlander 2 278 1 847 + 431 + 23,3 21 Skoda Kodiaq 2 233 284 + 1 949 + 686,3 22 Nissan Qashqai 2 228 1 491 + 737 + 49,4 23 Kia Sportage 2 193 2 068 + 125 + 6,0 24 Nissan X-Trail 2 136 1 666 + 470 + 28,2 25 Kia Cee’d 2 078 1 398 + 680 + 48,6

Любопытно, что Renault Logan вернулся в список бестселлеров, из которого он выпал в сентябре текущего года. Несмотря на отрицательную динамику по отношению к АППГ (спад – 13,7%), модель сумела занять 17 строчку. В скором времени её показатели предположительно вырастут, так как в начале ноября стартуют продажи новой «вседорожной» версии Logan Stepway. Спад также наблюдается у Sandero (меньше на 15,4%).

Отрицательная динамика во второй половине списка также у Chevrolet Niva (на 7,9%) и Lada Xray (на 12%). У «Шнивы» показатели вряд ли поползут вверх: ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что GM-Avtovaz забыл о второй генерации модели, помимо этого нет в планах и обновления внедорожника. Также отметим, что часть аудитории Lada Xray предположительно оттянули на себя «вседорожные» версии Vesta.

Список бестселлеров в октябре 2018-го снова покинула Mazda СХ-5. Всего за прошлый месяц было продано 1 757 кроссоверов. Этот результат на 1,8% меньше по сравнению с октябрём 2017 года.

По итогам продаж новых автомобилей за первые десять месяцев 2018 года, Kia Rio занимает вторую строчку, а Lada Granta лишь третью. Возглавляет ТОП-25 Lada Vesta, её прирост к показателю января-октября 2017 года составляет 41,8%.

Всего за октябрь в России было продано 160 425 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 8,2% больше по отношению к АППГ. С начала года дилеры реализовали 1 457 857 машин, что соответствует спаду на 14,1%.