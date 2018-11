ТОП-25 бестселлеров РФ: Lada Granta после рестайлинга недолго возглавляла список

Статьи / Авто Недели

Из игры в реальность: стоит ли покупать Nissan Skyline R34 за 800 тысяч рублей?

Буквально на днях исполнится ровно 15 лет с момента выхода игры из серии Need for Speed, которая положила начало новой концепции этих аркадных гонок: в конце 2003 года на консолях и ПК вышла Need for Speed: Underground.…