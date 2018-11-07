Российский авторынок в октябре: тревожные ожидания

Российский авторынок в октябре: тревожные ожидания

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По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2018-го отечественный рынок поглотил 160 425 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 8,2% больше, чем было в октябре 2017-го. До конца года проблем со сбытом не будет, но затем, судя по всему, нужно готовиться к стагнации.

Октябрь подтвердил наметившийся летом тренд к замедлению российского рынка: если по совокупным итогам первых десяти месяцев 2018-го (реализовано 1 297 432 автомобиля) рост составил 14,9% по сравнению с АППГ, то в октябре продажи увеличились всего на 8,2%. Накопленной инерции хватит до конца года и, возможно, даже на первый квартал следующего, когда дилеры будут со скидками распродавать прошлогодние автомобили. Что будет потом, никто не знает: то ли НДС повысят, то ли цены на бензин скакнут до небес, то ли ещё что во внешней или внутренней политике, но ожидания в любом случае неприятные. Даже в обычно благожелательных комментариях Йорга Шрайбера, Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, на сей раз появилось тревожное замечание: «Среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года». Впрочем, и без новых сюрпризов и вбросов со стороны властей ясно, что в текущих социальных, экономических и политических реалиях рынок близок к насыщению.

Lada Granta после обновления вобрала в себя семейство Kalina и теперь уверенно занимает второе место в рейтинге моделей.

Lada Granta после обновления вобрала в себя семейство Kalina и теперь уверенно занимает второе место в рейтинге моделей.

В конце материала мы приводим рейтинг самых популярных автомобильных марок в РФ по итогам продаж в октябре и за первые десять месяцев этого года. В обеих колонках с большим отрывом от конкурентов лидирует отечественная Lada, и даже в рейтинге моделей традиционные корейские соперники, кажется, тоже потеряли хватку, так что теперь Лада – наше всё: 32 005 проданных автомобилей в октябре (+12% по сравнению с октябрём 2017-го). Kia, впрочем, несмотря на падение спроса на свою ключевую модель – Rio – пока демонстрирует рост выше среднерыночного: реализовано 21 002 автомобиля (+21%) – россияне охотно скупают обновлённые седан Optima и кроссовер Sportage. На третьем месте марка Hyundai, уже несколько месяцев находящаяся на грани стагнации: продано 15 820 машин (+1%).

Renault Logan Stepway создан в пику российскому кросс-седану Lada Vesta Cross.

Renault Logan Stepway создан в пику российскому кросс-седану Lada Vesta Cross.

Четвёртую строчку рейтинга занимает французская марка Renault: продажи упали на 7% до 7614 автомобилей, но дела должны пойти на лад после выхода на рынок кросс-версии Stepway седана Logan, обновлённого хэтчбека Sandero Stepway и купеобразного кроссовера Arkana.

В минусе и занимающий десятое место по итогам октября Ford (продано 4398 автомобилей, -7%): американскому бренду остро не хватает новинок. В то время как Европа уже вовсю ездит на новом Фокусе и забыла как страшный сон коробки PowerShift с двумя сцеплениями (вместо них теперь ставится 8-ступенчатый гидромеханический автомат), всеволожский завод продолжает гнать Focus третьего поколения, а цены на весь модельный ряд в сентябре выросли, так что результат ожидаем.

Кросс-хэтчбек на базе нового Форда Фокуса заинтересовал бы в России многих, но у нас пока выпускают и продают модель прошлого поколения.

Кросс-хэтчбек на базе нового Форда Фокуса заинтересовал бы в России многих, но у нас пока выпускают и продают модель прошлого поколения.

УАЗ наконец-то в плюсе (12 место в рейтинге марок): в октябре продажи увеличились на 1% и составили 4059 автомобилей – спасибо обновлённым Патриоту и Пикапу!

В неудачниках октября числятся Chevrolet (продано 2824 машин, -8%), Lexus (1742 шт., -15%), Lifan (1450 шт., -20%) и Citroen (251 шт, -36%). В явных счастливчиках – Skoda (7614 шт., +33%), Mitsubishi (4238 шт., +40%), Volvo (728 шт., +60%), Suzuki (621 шт., +44%), Geely (384 шт., +115%) и Zotye (366 шт., +259%). Последнюю китайскую марку хочется отменить особо, так как невероятного роста она добилась всего с одной моделью. Как это оказалось возможным, читайте в нашем недавнем интервью с заместителем генерального директора «Зоти Мотор Рус» Александром Гнездюком.

Zotye T600 добилась успеха в России всего с одной моделью – кроссовером Zotye T600, но скоро на наш рынок выйдут новые модели китайского бренда.

Zotye T600 добилась успеха в России всего с одной моделью – кроссовером Zotye T600, но скоро на наш рынок выйдут новые модели китайского бренда.

Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды октябрь 2018/2017 гг. и январь-октябрь 2018/2017 гг.
Марка Октябрь Январь-октябрь
2018 2017 Разница 2018 2017 Разница
1 Lada 32 005 28 638 12% 291 134 249 845 17%
2 Kia 21 002 17 407 21% 188 492 152 630 23%
3 Hyundai 15 820 15 712 1% 147 312 127 597 15%
4 Renault 12 154 13 036 -7% 115 448 108 754 6%
5 VW 9 928 8 014 24% 84 698 70 108 21%
6 Toyota 8 424 7 366 14% 86 240 74 750 15%
7 Skoda 7 614 5 720 33% 65 087 50 566 29%
8 Nissan 7 094 6 369 11% 65 040 59 829 9%
9 ГАЗ 5 457 6 145 -11% 47 161 46 076 2%
10 Ford 4 398 4 837 -9% 42 610 39 733 7%
11 Mitsubishi 4 238 3 020 40% 35 441 17 406 104%
12 УАЗ 4 059 4 029 1% 31 088 32 721 -5%
13 Mercedes-Benz 3 300 3 214 3% 31 290 30 440 3%
14 BMW 3 105 2 568 21% 29 262 24 449 20%
15 Chevrolet 2 812 3 053 -8% 23 973 25 833 -7%
16 Mazda 2 563 2 417 6% 24 987 20 287 23%
17 Datsun 2 134 1 792 19% 15 836 19 358 -18%
18 Lexus 1 742 2 060 -15% 19 730 18 986 4%
19 Audi 1 478 1 452 2% 12 925 14 026 -8%
20 Lifan 1 450 1 820 -20% 12 677 13 094 -3%
21 Land Rover 877 772 14% 7 757 7 365 5%
22 Volvo 728 456 60% 5 946 5 379 11%
23 VW ком. авт. 690 555 24% 6 065 5 495 10%
24 Subaru 678 592 15% 6 232 4 619 35%
25 Mercedes-Benz ком. авт. 636 629 1% 5 311 5 024 6%
Теги: Авторынок , В России , АЕБ , российский авторынок , статистика , статистика продаж , статистика продаж новых автомобилей
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