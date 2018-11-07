По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2018-го отечественный рынок поглотил 160 425 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 8,2% больше, чем было в октябре 2017-го. До конца года проблем со сбытом не будет, но затем, судя по всему, нужно готовиться к стагнации.

Октябрь подтвердил наметившийся летом тренд к замедлению российского рынка: если по совокупным итогам первых десяти месяцев 2018-го (реализовано 1 297 432 автомобиля) рост составил 14,9% по сравнению с АППГ, то в октябре продажи увеличились всего на 8,2%. Накопленной инерции хватит до конца года и, возможно, даже на первый квартал следующего, когда дилеры будут со скидками распродавать прошлогодние автомобили. Что будет потом, никто не знает: то ли НДС повысят, то ли цены на бензин скакнут до небес, то ли ещё что во внешней или внутренней политике, но ожидания в любом случае неприятные. Даже в обычно благожелательных комментариях Йорга Шрайбера, Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, на сей раз появилось тревожное замечание: «Среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года». Впрочем, и без новых сюрпризов и вбросов со стороны властей ясно, что в текущих социальных, экономических и политических реалиях рынок близок к насыщению.

В конце материала мы приводим рейтинг самых популярных автомобильных марок в РФ по итогам продаж в октябре и за первые десять месяцев этого года. В обеих колонках с большим отрывом от конкурентов лидирует отечественная Lada, и даже в рейтинге моделей традиционные корейские соперники, кажется, тоже потеряли хватку, так что теперь Лада – наше всё: 32 005 проданных автомобилей в октябре (+12% по сравнению с октябрём 2017-го). Kia, впрочем, несмотря на падение спроса на свою ключевую модель – Rio – пока демонстрирует рост выше среднерыночного: реализовано 21 002 автомобиля (+21%) – россияне охотно скупают обновлённые седан Optima и кроссовер Sportage. На третьем месте марка Hyundai, уже несколько месяцев находящаяся на грани стагнации: продано 15 820 машин (+1%).

Четвёртую строчку рейтинга занимает французская марка Renault: продажи упали на 7% до 7614 автомобилей, но дела должны пойти на лад после выхода на рынок кросс-версии Stepway седана Logan, обновлённого хэтчбека Sandero Stepway и купеобразного кроссовера Arkana.

В минусе и занимающий десятое место по итогам октября Ford (продано 4398 автомобилей, -7%): американскому бренду остро не хватает новинок. В то время как Европа уже вовсю ездит на новом Фокусе и забыла как страшный сон коробки PowerShift с двумя сцеплениями (вместо них теперь ставится 8-ступенчатый гидромеханический автомат), всеволожский завод продолжает гнать Focus третьего поколения, а цены на весь модельный ряд в сентябре выросли, так что результат ожидаем.

УАЗ наконец-то в плюсе (12 место в рейтинге марок): в октябре продажи увеличились на 1% и составили 4059 автомобилей – спасибо обновлённым Патриоту и Пикапу!

В неудачниках октября числятся Chevrolet (продано 2824 машин, -8%), Lexus (1742 шт., -15%), Lifan (1450 шт., -20%) и Citroen (251 шт, -36%). В явных счастливчиках – Skoda (7614 шт., +33%), Mitsubishi (4238 шт., +40%), Volvo (728 шт., +60%), Suzuki (621 шт., +44%), Geely (384 шт., +115%) и Zotye (366 шт., +259%). Последнюю китайскую марку хочется отменить особо, так как невероятного роста она добилась всего с одной моделью. Как это оказалось возможным, читайте в нашем недавнем интервью с заместителем генерального директора «Зоти Мотор Рус» Александром Гнездюком.