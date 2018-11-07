Октябрь подтвердил наметившийся летом тренд к замедлению российского рынка: если по совокупным итогам первых десяти месяцев 2018-го (реализовано 1 297 432 автомобиля) рост составил 14,9% по сравнению с АППГ, то в октябре продажи увеличились всего на 8,2%. Накопленной инерции хватит до конца года и, возможно, даже на первый квартал следующего, когда дилеры будут со скидками распродавать прошлогодние автомобили. Что будет потом, никто не знает: то ли НДС повысят, то ли цены на бензин скакнут до небес, то ли ещё что во внешней или внутренней политике, но ожидания в любом случае неприятные. Даже в обычно благожелательных комментариях Йорга Шрайбера, Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, на сей раз появилось тревожное замечание: «Среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года». Впрочем, и без новых сюрпризов и вбросов со стороны властей ясно, что в текущих социальных, экономических и политических реалиях рынок близок к насыщению.
В конце материала мы приводим рейтинг самых популярных автомобильных марок в РФ по итогам продаж в октябре и за первые десять месяцев этого года. В обеих колонках с большим отрывом от конкурентов лидирует отечественная Lada, и даже в рейтинге моделей традиционные корейские соперники, кажется, тоже потеряли хватку, так что теперь Лада – наше всё: 32 005 проданных автомобилей в октябре (+12% по сравнению с октябрём 2017-го). Kia, впрочем, несмотря на падение спроса на свою ключевую модель – Rio – пока демонстрирует рост выше среднерыночного: реализовано 21 002 автомобиля (+21%) – россияне охотно скупают обновлённые седан Optima и кроссовер Sportage. На третьем месте марка Hyundai, уже несколько месяцев находящаяся на грани стагнации: продано 15 820 машин (+1%).
Четвёртую строчку рейтинга занимает французская марка Renault: продажи упали на 7% до 7614 автомобилей, но дела должны пойти на лад после выхода на рынок кросс-версии Stepway седана Logan, обновлённого хэтчбека Sandero Stepway и купеобразного кроссовера Arkana.
В минусе и занимающий десятое место по итогам октября Ford (продано 4398 автомобилей, -7%): американскому бренду остро не хватает новинок. В то время как Европа уже вовсю ездит на новом Фокусе и забыла как страшный сон коробки PowerShift с двумя сцеплениями (вместо них теперь ставится 8-ступенчатый гидромеханический автомат), всеволожский завод продолжает гнать Focus третьего поколения, а цены на весь модельный ряд в сентябре выросли, так что результат ожидаем.
УАЗ наконец-то в плюсе (12 место в рейтинге марок): в октябре продажи увеличились на 1% и составили 4059 автомобилей – спасибо обновлённым Патриоту и Пикапу!
В неудачниках октября числятся Chevrolet (продано 2824 машин, -8%), Lexus (1742 шт., -15%), Lifan (1450 шт., -20%) и Citroen (251 шт, -36%). В явных счастливчиках – Skoda (7614 шт., +33%), Mitsubishi (4238 шт., +40%), Volvo (728 шт., +60%), Suzuki (621 шт., +44%), Geely (384 шт., +115%) и Zotye (366 шт., +259%). Последнюю китайскую марку хочется отменить особо, так как невероятного роста она добилась всего с одной моделью. Как это оказалось возможным, читайте в нашем недавнем интервью с заместителем генерального директора «Зоти Мотор Рус» Александром Гнездюком.
|Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды октябрь 2018/2017 гг. и январь-октябрь 2018/2017 гг.
|№
|Марка
|Октябрь
|Январь-октябрь
|2018
|2017
|Разница
|2018
|2017
|Разница
|1
|Lada
|32 005
|28 638
|12%
|291 134
|249 845
|17%
|2
|Kia
|21 002
|17 407
|21%
|188 492
|152 630
|23%
|3
|Hyundai
|15 820
|15 712
|1%
|147 312
|127 597
|15%
|4
|Renault
|12 154
|13 036
|-7%
|115 448
|108 754
|6%
|5
|VW
|9 928
|8 014
|24%
|84 698
|70 108
|21%
|6
|Toyota
|8 424
|7 366
|14%
|86 240
|74 750
|15%
|7
|Skoda
|7 614
|5 720
|33%
|65 087
|50 566
|29%
|8
|Nissan
|7 094
|6 369
|11%
|65 040
|59 829
|9%
|9
|ГАЗ
|5 457
|6 145
|-11%
|47 161
|46 076
|2%
|10
|Ford
|4 398
|4 837
|-9%
|42 610
|39 733
|7%
|11
|Mitsubishi
|4 238
|3 020
|40%
|35 441
|17 406
|104%
|12
|УАЗ
|4 059
|4 029
|1%
|31 088
|32 721
|-5%
|13
|Mercedes-Benz
|3 300
|3 214
|3%
|31 290
|30 440
|3%
|14
|BMW
|3 105
|2 568
|21%
|29 262
|24 449
|20%
|15
|Chevrolet
|2 812
|3 053
|-8%
|23 973
|25 833
|-7%
|16
|Mazda
|2 563
|2 417
|6%
|24 987
|20 287
|23%
|17
|Datsun
|2 134
|1 792
|19%
|15 836
|19 358
|-18%
|18
|Lexus
|1 742
|2 060
|-15%
|19 730
|18 986
|4%
|19
|Audi
|1 478
|1 452
|2%
|12 925
|14 026
|-8%
|20
|Lifan
|1 450
|1 820
|-20%
|12 677
|13 094
|-3%
|21
|Land Rover
|877
|772
|14%
|7 757
|7 365
|5%
|22
|Volvo
|728
|456
|60%
|5 946
|5 379
|11%
|23
|VW ком. авт.
|690
|555
|24%
|6 065
|5 495
|10%
|24
|Subaru
|678
|592
|15%
|6 232
|4 619
|35%
|25
|Mercedes-Benz ком. авт.
|636
|629
|1%
|5 311
|5 024
|6%
Салон расскажет всё: покупаем 2-летнюю Hyundai Creta за миллион рублей
В траве, в траве у дома: первый тест-драйв Zotye Coupa
Отремонтировать невозможно, разлюбить тоже: опыт владения Alfa Romeo GTV