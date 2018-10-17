Пикап получил почти тот же набор изменений, что и Патриот. Главные их них – более мощный двигатель и доработанная ходовая часть.

Обновлённый Патриот стал героем инновационной, но не вполне удачной «прямой» трансляции с конвейера Ульяновского автозавода, организованной 20 сентября, а уже через несколько дней наш эксперт опробовал внедорожник на дорогах и бездорожье Кольского полуострова – с его подробным отчетом можно ознакомиться здесь. Вкратце скажем, что проделанная инженерами работа пошла Патриоту на пользу, но эффект, особенно от доработок ходовой части, не оправдал ожиданий: добиться существенного улучшения плавности хода разработчикам не удалось. Вряд ли она улучшится и на Пикапе, ведь в отличие от Патриота рессоры в заднем мосту у него не изменились: так и остались четырехлистовыми (у Патриота до обновления были трехлистовые, а теперь двухлистовые).

Зато передний мост Пикапа претерпел те же эволюции, что и у Патриота: измененный угол наклона шкворней и поворотные кулаки открытого типа позволили на метр уменьшить радиус разворота. Появилась более жесткая рулевая трапеция с демпфером от УАЗа Профи. От него же – 150-сильный бензиновый двигатель ЗМЗ Про, в пару которому ставится модернизированная 5-ступенчатая МКП. Уровень акустического комфорта вырос за счет улучшенной шумоизоляции моторного щита, новых подкрылок в передних колёсных арках и новых дверных уплотнителей. Забираться в кабину стало легче благодаря четырем поручням, прикрученным к передним и средним стойкам.

За обновлённый Пикап в базовой комплектации Классик дилеры просят минимум 784 тысячи рублей (на 40 тысяч рублей больше, чем раньше), а топ-версия Максимум стоит от 1 130 000 рублей (на 30 тысяч больше, чем до обновления).

С января по сентябрь этого УАЗ продал в России 27 029 внедорожников, на 6% меньше, чем за аналогичный период 2017-го, при том что рынок за первые три квартала вырос на 14,9%. Обновление двух ключевых моделей должно помочь УАЗу выйти в плюс, но если этого не случится – не беда. Во-первых, впереди у Партиота/Пикапа ещё одно фундаментальное обновление – внедорожники наконец-то снабдят 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом (это знаменательное событие может произойти уже весной 2019-го). А во-вторых, УАЗ наращивает экспортные поставки: в сентябре было объявлено о начале регулярных отгрузок в Мексику всего модельного ряда, в том числе «буханок».

Также в сентябре пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила о том, что Пикапы были успешно сертифицированы в Европе, но это битопливные машины (могут работать как на бензине, так и на сжиженном газе), снабженные газобаллонным оборудованием итальянской фирмы LPG Lovato. Покорять Европу Пикапы начнут именно с Италии, где «уазики» помнят со времен СССР. Многие поставленные в 60-х и 70-х годах внедорожники (УАЗ-450 и 469-й) до сих пор на ходу! Они возят пищу и воду в отдаленные и труднодоступные деревни. Теперь за питание сельских жителей Италии, очевидно, будут отвечать Патриоты, и обновление подоспело весьма кстати.