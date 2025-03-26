Топовой версии Lada Granta вернули климат-контроль и другие опции

АВТОВАЗ обнародует цены комплектации #Club, а также расскажет о старте продаж «клубных» седанов и лифтбеков позже.

Актуальная Lada Granta остаётся бестселлером на российском рынке. По подсчётам «Автостата», этот «бюджетник» в 2024 году разошёлся по стране тиражом около 201,5 тыс. экземпляров (на 2,8% больше, чем годом ранее). Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда, рекомендованная розничная цена актуального седана варьируется в диапазоне от 749 900 до 1 333 000 рублей, покупка лифтбека обойдётся в 1 077 000 – 1 384 000 рублей, а за универсал Granta Cross просят от 1 175 000 до 1 232 000 рублей.

На фото: лифтбек Lada Granta

Напомним, в 2022 году производство автомобилей Lada было временно приостановлено из-за нехватки комплектующих, позже Granta вернулась на конвейер в «упрощённом» виде, то есть без ряда опций. АВТОВАЗ возвращает их постепенно, по мере заключения договоров с новыми поставщиками. Сегодня в компании рассказали об обновлении состава топовой комплектации семейства Lada Granta.

Речь идёт о самой «богатой» на сегодняшний день версии #Club, которая предлагается для седанов и лифтбеков Lada Granta. Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, топ-версии модели вернули климатическую установку, которая позволяет поддерживать в салоне заданную температуру. В режиме «Авто» система управляет температурой и скоростью воздушных потоков, кроме того, имеется «режим интенсивной очистки ветрового стекла от обмерзания».

На фото: блок управления климатической установкой в салоне топ-версии Lada Granta

Ещё в списке вернувшихся опций Lada Granta #Club числится охранный комплекс, который включает в себя сигнализацию, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком, а также противотуманные фары. Помимо этого, топ-версии добавили функцию задержки выключения головного света: для её активации после остановки и отпирания двери водителя необходимо нажать на себя левый подрулевой переключатель, и тогда в течение 40 секунд продолжат работать фары ближнего света.

На фото: седан Lada Granta

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, в число опций, которые снова есть у топовой комплектации Lada Granta, вошли ещё электростеклоподъёмники задних дверей и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Помимо этого, лифтбекам вернули стеклоочиститель стекла пятой двери.

Актуальные автомобили Lada Granta в исполнении #Club оснащаются: двумя фронтальными подушками безопасности, задними датчиками парковки, подогревом передних сидений, обогревом ветрового стекла, дополнительным пакетом шумоизоляции, а за доплату доступна информационно-развлекательная система EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами Яндекс Авто.

Производитель отметил, что информация о ценах седана и лифтбека в обновлённой комплектации #Club, а также о дате старта продаж появится позже.

Напомним, в скором времени на российский рынок должна выйти новинка: серийное производство Lada Iskra начнётся на заводе в Тольятти 19 апреля. В семейство модели войдут седан, «обычный» универсал, а также «приподнятый» вариант с прибавкой Cross.