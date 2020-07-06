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  • Toyota анонсировала новый кроссовер: скорее всего, это Corolla Cross (дешевле RAV4)

Toyota анонсировала новый кроссовер: скорее всего, это Corolla Cross (дешевле RAV4)

06.07.2020 3282 0 5

Премьера нового SUV пройдет уже через несколько дней. По предварительным данным, модель построена на той же платформе, что и последняя Corolla. Кроссу прочат «атмосферник» 1.8 и гибридную установку на основе этого двигателя, кое-где в гамму может войти и двухлитровый мотор.

 

Первые фото нового паркетника Тойоты появились еще весной, но то был замаскированный тестовый образец. Еще одну порцию шпионских снимков опубликовали в июне, причем среди них был и кадр, на котором запечатлена серийная машина, правда, прикрытая покрывалом. Тогда же сообщалось о том, что кроссовер могут раскрыть осенью. Теперь выяснилось, что новинка дебютирует уже 9 июля: премьеру проведут в Таиланде (скорее всего, она пройдет онлайн), приглашение выложили на форуме местного издания Headlight Magazine.

Напомним, считается, что в основе этого кросса лежит «тележка» GA-C, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), — на этой платформе базируются актуальная Corolla и C-HR. Новый паркетник станет глобальным, его планируют продавать и в других азиатских странах, а также в Южной Америке.

Анонс сопровождает малоинформативный эскиз. Впрочем, благодаря папарацци, мы уже знаем, что модель получила массивную радиаторную решетку и светодиодные полоски дневных ходовых огней. В профиль и сзади паркетник смахивает на нынешний RAV4 (построен на платформе GA-K): у новинки тоже имеются «заквадраченные» колесные арки с черными пластиковыми накладками, плюс похожие фонари. А вот задний бампер с вертикальными светоотражателями сделали в стиле Toyota Wildlander – это близнец Рафика, он представлен только в Китае.

Имя нового кроссовера пока не объявлено, в приглашении указано просто New Toyota SUV. Предполагается, что паркетник назвали Corolla Cross. Кстати, такое словосочетание Тойота зарегистрировала еще пару лет назад, ожидалось, что его будут использовать для кросс-версии хэтчбека или универсала Corolla. Но ради отчетов продаж компания вполне может присвоить это название и совершенно новому SUV, доказательство тому – представленный весной маленький кроссовер Yaris Cross, который имеет оригинальный кузов, являясь при этом родственником хэтча Yaris (обе «пятидверки» построены на платформе GA-B).

Грядущий паркетник Тойоты, фото тайваньского издания 7Car

Ранее таиландские профильные медиа также выяснили характеристики нового кроссовера Тойоты. Так, длина SUV якобы равна 4460 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1615 мм. Колесная база – те же 2640 мм, что и у родственного C-HR (остальные габариты этого кросса: 4360/1795/1565 мм). Ну и для сравнения, размеры нашего Toyota RAV4: 4600/1855/1685 мм, расстояние между осями – 2690 мм.

В Азии техника у Corolla Cross, вероятно, такая же, что и у «просто» Corolla. Речь идет об «атмосфернике» 1.8 и гибридной установке на базе того же мотора. В Южной Америке в гамму может войти двухлитровый двигатель. Скорее всего, у паркетника будет полный привод.

Новый кросс должен оказаться дешевле и C-HR, и RAV4. Между тем в Таиланде Рафик сегодня не продают, ну а C-HR там обойдется минимум в 979 000 бат, что эквивалентно примерно 2 257 000 рублей по текущему курсу. Главными конкурентами Corolla Cross местные СМИ считают Nissan Kicks, Honda HR-V и Mazda CX-30. Доберется ли новый паркетник Тойоты до Европы и России – пока неизвестно.

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