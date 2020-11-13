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  • Toyota анонсировала новый седан Allion, и он не для Японии – по крайней мере, пока

Toyota анонсировала новый седан Allion, и он не для Японии – по крайней мере, пока

13.11.2020 163 0 0

Новая «четырехдверка» японской марки справит премьеру в Китае, причем уже на следующей неделе. Ожидается, что там новинка займет нишу между Corolla и Camry. Модели прочат двухлитровый «атмосферник» и вариатор.

 

Седан Toyota Allion дебютировал в 2001 году, с 2007-го он пребывает во втором поколении, а в последний раз «четырехдверка» серьезно обновилась в 2016-м. Пока модель продают только в Японии, и там у нее, кстати, есть близнец – Toyota Premio, этот автомобиль отличается более «престижной» внешней отделкой. Однако седан новой генерации представят не на родине компании, а на автосалоне в китайском Гуанчжоу, который откроется 20 ноября. Разумеется, китайцам предложат машины локального производства, выпуск свежего Allion наладят на заводе СП Тойоты и концерна FAW.  

Пока опубликован лишь один тизер, судя по нему, дизайн сделали в стиле актуальной Короллы. В основе Allion лежит платформа, созданная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), колесная база – 2750 мм. То есть новинка впишется между Corolla (2700 мм) и Camry (2825 мм). К слову, у актуальной японской «четырехдверки» Allion расстояние между осями составляет 2700 мм, длина – 4590 мм.

Нынешний седан Toyota Allion для Японии
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Нынешний седан Toyota Allion для Японии
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Нынешний седан Toyota Allion для Японии
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О технике официально еще не объявлено. По информации «поднебесных» профильных СМИ, новый седан предложат с одним мотором – бензиновым «атмосферником» 2.0, который выдает 178 л.с. и 210 Нм, двигатель якобы сочетается с вариатором Direct Shift. Кстати, такие мотор и коробка есть и у местных Camry и Avalon. Привод же наверняка только передний.

В Японии Allion второй генерации доступен с «атмосферниками» 1.5 (109 л.с.), 1.8 (143 л.с.) и 2.0 (131 л.с.), все моторы комплектуются с вариатором Super CVT-i. Для машин с двигателем 1.8 предусмотрен полный привод.

Toyota Corolla для Китая

По цене свежая «четырехдверка» в Китае также, вероятно, расположится между Corolla (от 119 800 юаней или 1 393 000 рублей по текущему курсу) и Camry (от 179 800 юаней или 2 091 000 рублей). Хотя китайские медиа предпочитают сравнивать не с последней моделью, а с Avalon (от 199 800 юаней или 2 324 000 рублей), ведь за выпуск Camry в КНР отвечает другое СП – GAC-Toyota.

На данный момент неизвестно, выберется ли такой новый седан Toyota Allion за пределы китайского рынка. Не исключено, что для Японии готовят совсем другую модель.

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