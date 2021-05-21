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  • Toyota Corolla Cross готовится к дебюту в США и, возможно, приедет в Россию

Toyota Corolla Cross готовится к дебюту в США и, возможно, приедет в Россию

21.05.2021 213 0 0

Компактный кроссовер займёт в модельном ряду Toyota место между CH-R и RAV4. Полный привод пока под вопросом.

 

Мировая премьера Corolla Cross состоялась летом прошлого года в Таиланде, здесь же его производят для всего региона Юго-Восточной Азии. В начале весны этого года новый паркетник прописался на бразильском заводе Toyota и начал продаваться в странах Южной Америки.

Дальше по плану США: как сообщает издание Automotive News, автомобиль уже проходит испытания в этой стране и вскоре встанет на конвейер нового совместного завода Mazda и Toyota в Алабаме мощностью 300 тысяч машин в год. Североамериканская премьера ожидается в конце этого либо начале следующего года.

Toyota Corolla Cross максимально унифицирован с хорошо знакомым в России седаном Corolla последнего поколения. Обе модели разработаны на платформе GA-C в рамках фирменной архитектуры TNGA, большинство элементов оформления салона у них общие, а вот задние подвески разные — у седана независимая многорычажная, у кроссовера полузависимая с поперечной торсионной балкой. В Азии и Латинской Америке Corolla Cross доступен только с передним приводом, но для Северной Америки ему, возможно, «прикрутят» полный привод вместе с независимой задней подвеской.

Информации о силовых агрегатах для североамериканской версии пока нет. В Азии Corolla Cross предлагается с 1,8-литровым бензиновым «атмосферником» (140 л.с.) в паре с вариатором либо в гибридном 122-сильном исполнении (без возможности зарядки от внешнего источника). В Южной Америке базовым двигателем является спиртовой 177-сильный 2,0-литровый «атмосферник» в сочетании с вариатором.

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Габаритная длина Corolla Cross — 4460 мм, колёсная база — 2640 мм, то есть он является прямым конкурентом кроссовера Mazda CX-30, вышедшего на российский рынок в начале этого года. Объём багажника — 440 л.

Одновременно с появлением новостей о выходе Toyota Corolla Cross на рынок США ﻿патентные изображения﻿ этой модели «всплыли» в электронной базе российского Федерального института промышленной собственности (ФИПС), что косвенно указывает на подготовку к дебюту Corolla Cross и на нашем рынке. Зарегистрирована заявка была ещё в сентябре прошлого года.

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Toyota практически никогда не раскрывает своих бизнес-планов, но на наш взгляд вероятность появления Corolla Cross в России очень высока и, судя по всему, к нам привезут именно американскую версию, улучшенную и дополненную, которая лучше соответствуют имиджу Toyota в России как весьма престижной марки.

Вряд ли Toyota Corolla Cross будет отнимать клиентов у RAV4, который заметно крупнее и практичнее (длина — 4600 мм, колёсная база — 2690 мм, багажник — 580 л), равно как и у молодёжного купеобразного CH-R, зато станет ответом на постоянно расширяющуюся линейку кроссоверов Hyundai, Kia, VW и Skoda.

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