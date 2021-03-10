Toyota дразнит тизером концепта X prologue, который является анонсом для нового семейства

Продажи автомобилей Toyota в Европе с 2014-го по 2019 год постоянно росли, динамику «подкосил» только 2020-ый, когда дилеры бренда сумели реализовать 641 597 машин, что на 12% меньше, чем годом ранее («минус», вероятно, вызван в том числе последствиями пандемии коронавируса). При этом в «старосветской» линейке марки на данный момент нет электромобилей. Отметим, на развитии «зелёного» направления настаивают власти региона, постепенно ужесточая экологические требования.

Тизер Toyota X prologue

В относительно скором будущем у Toyota может появиться свой электрокар в европейской модельной линейке. Не исключено, что это будет целое «батарейное» семейство, первенцем которого станет серийная версия того концепта, который японская марка покажет ровно через неделю, 17 марта. Пока что опубликован только один тизер этого шоу-кара с названием X prologue.

На тизере уместилась часть «передка» новинки: виден логотип Toyota на чёрном фоне, размещённый по центру. По бокам находятся С-образные светодиодные фары, которые, вероятно, соединены между собой тонкой световой линией, находящейся между капотом и передним бампером.



Высветленный вариант тизера Toyota X prologue

Судя по изображению, автомобиль лишён традиционной радиаторной решётки, её место занимает заглушка: это указывает на то, что концепт японского бренда, скорее всего, является электромобилем. Вероятно, в его основу ляжет разработанная специально для «батарейных» моделей платформа e-TNGA.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой «тележке» будет базироваться целое семейство, предназначенное для европейского рынка. Его первенцем обещает стать среднеразмерный кроссовер, не исключено, что именно тизер его концепта сейчас опубликовали в Toyota. В новую «зелёную» линейку войдёт ещё несколько SUV, а также вэн, седан и компактный городской хэтчбек.



Эскиз первенца новой электрической линейки Toyota

Модульная платформа e-TNGA рассчитана на различные размеры моделей, варианты электрических силовых установок, на размещение батарей отличающейся ёмкости; также она подходит для машин с передним, задним и полным приводом. У первенца нового семейства Тойоты будет и «близнец» от бренда Subaru (это один из совместных проектов двух японских компаний).

Ожидается, что новый «электрокроссовер», предположительно созданный по мотивам концепта X prologue, окажется либо чуть меньше, либо примерно равным по габаритам актуальному Toyota RAV4 (4600 x 1855 x 1690 мм), но его свесы будут короче, а колёсная база – длиннее (у «Рафика» – 2690 мм), то есть пространства в салоне будет больше. Не исключено, что его конкурентом на европейском рынке станет представленный в прошлом году «батарейный» паркетник Volkswagen ID.4.

