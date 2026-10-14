Toyota Glanza подвергли рестайлингу следом за исходным Suzuki: больше агрессии и новый мотор

В гамме Toyota хэтчбек Glanza появился в 2019 году. Пятидверку продают в Индии, там же налажено производство – за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki), ведь модель Тойоты является клоном Suzuki Baleno. В 2022-м оба хэтча пережили масштабный рестайлинг. В сентябре года нынешнего в Индии представили еще раз обновленный Baleno. Ну а теперь второй модернизации подвергли Toyota Glanza.

Было — стало

Собственное «лицо» модель Тойоты обрела после предыдущего рестайлинга. А нынешнее обновление сделало внешность Glanza еще более агрессивной. Хэтчбеку досталась другая радиаторная решетка с серебристой окантовкой. По бокам этой окантовки вдобавок имеются черные вставки и хромированные же «скобы». Также заменили передний бампер и противотуманки. На крыше вместо торчащей антенны установили плавник. Еще пересмотрена палитра цветов кузова.

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Из габаритов изменилась только высота – 1530 вместо 1500 мм. Длина Toyota Glanza равна 3990 мм, ширина – 1745 мм, колесная база – 2520 мм. Предусмотрены 15- или 16-дюймовые колеса.

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Как и в случае с Suzuki Baleno, интерьер прежний. Разве что у кресел отныне новая обивка, а начиная со «средних» комплектаций на центральном тоннеле Glanza теперь расположена площадка для беспроводной зарядки смартфона. Самый дешевый хэтчбек Toyota все так же не имеет мультимедиа, в следующем по старшинству исполнении появляется 7-дюймовый экран, богатые версии – это 9-дюймовый планшет. В дорогих комплектациях еще появилась вентиляция передних сидений, такие варианты также имеют климат-контроль вместо кондиционера, проекционный дисплей, камеры кругового обзора вместо одной камеры, стандартный круиз-контроль. А топовый хэтч Toyota Glanza вдобавок получил адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Следом за донорским Baleno хэтчбек Тойоты перешел с четырехцилиндрового бензинового атмосферника 1.2 на трехцлиндровый атмосферный мотор аналогичного объема. Новый движок выдает 83 л.с. и 112,4 Нм (отдача четырехцилиндрового мотора – 90 л.с. и 113 Нм), он сочетается с пятиступенчатой механикой или роботизированной коробкой. Можно будет выбрать и битопливную версию CNG (70 л.с. на метане), при этом такая модификация теперь тоже доступна и с механикой, и с роботом (раньше была только МТ).



В Индии уже принимают заказы на рестайлинговый хэтчбек Toyota Glanza, модель стоит от 699 000 рупий (около 615 000 рублей по текущему курсу).