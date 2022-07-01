Toyota готовит альтернативу Highlander: первое изображение кроссовера bZ5X

Ожидается, что у этого электрического SUV японской марки будет пяти- и семиместный салон. По предварительным данным, серийный вариант появится в 2026 году.

Японский производитель продолжает вкладываться в разработку собственных электромобилей, одним из рынков, где наличие «зелёных» моделей весьма и весьма приветствуется, является Европа. По информации Carsalesbase, на этом рынке результаты Toyota увеличиваются с 2014 года: за прошедшее время отрицательная динамика была зафиксирована только по итогам «ковидного» 2020-го: тогда дилеры реализовали 641 597 экземпляров (на 12,1% меньше, чем в 2019-ом). Уже в следующем году Тойота в Европе снова вернулась к «плюсу»: клиенты купили 687 160 машин (на 7,1% больше).



На фото: Toyota bZ4X

У Тойоты имеется проект по разработке электрокаров бренда – bZ: аббревиатуру можно расшифровать как «beyond Zero». Согласно плану компании, к 2030 году в линейке будет около тридцати моделей с нулевым уровнем выбросов: электромобили предназначены для рынков стран Европы, Азии и для США.



У «зелёной» линейки на сегодняшний день уже есть первенец, им стал кроссовер Toyota bZ4X (его «близнец» – Subaru Solterra). Этот «розеточный» SUV по габаритам сравним с актуальным RAV4; модель уже доступна в Европе: к примеру, в Германии «электрокроссовер» можно купить минимум за 47 490 евро. Для сравнения, за Toyota RAV4 на этом рынке просят не менее 37 490 евро.



На фото: салон Toyota bZ4X

Модельный ряд Toyota появятся и другие новинки, разработанные в рамках проекта bZ. Одним из них может стать флагманский электрический кроссовер размером с Highlander (отметим, его длина составляет 4966 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм, а расстояние между осями равно 2890 мм). Как сообщает испанское издание motor.es, новому SUV японской марки могут дать имя bZ5X.



Рендер Toyota bZ5X

Такой «зелёный» кроссовер, вероятно, получит салон, рассчитанный либо на пятерых, либо на семерых седоков. Предполагается, что серийный вариант Toyota bZ5X появится в 2026-ом, в этом же году начнутся поставки машин европейским и американским дилерам. Официальной информации о том, как будет выглядеть флагманский электрический SUV, пока нет. Свой вариант внешности новинки предложил дизайнер motor.es.



Концепт Toyota bZ Large SUV

Предполагается, что при оформлении внешности разработчики многое позаимствовали у концептуального кроссовера Toyota bZ Large SUV, который был представлен в конце прошлого года в ходе брифинга, который провёл глава корпорации Акио Тойода. Судя по рендеру, у модели будут общие черты с первенцем «зелёной» линейки – паркетником bZ4X, хотя его и лишили выделенных чёрным цветом колёсных арок, зато добавили более сложное оформление боковин. Зато схожими остались светодиодная головная оптика и задние фонари, а также интегрированный в нижнюю часть переднего бампера воздухозаборник.

Официальных данных о «начинке» будущего электрического кроссовера пока нет. По предварительной информации, у модели будут только полноприводные версии. В испанском издании считают, что в линейке SUV будет пара двухмоторных установок (по одному электродвигателю на каждой оси), базовое исполнение получит 217-сильную систему, а топовый вариант – 313-сильную. Ёмкость тяговой батареи пока не называется, вероятно, запас хода без подзарядки составит около 500 км.

