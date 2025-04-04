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  • Toyota готовит трековую версию хот-хэтча GR Corolla: первые официальные фото

Toyota готовит трековую версию хот-хэтча GR Corolla: первые официальные фото

04.04.2025 16 0 0

Не исключено, что такая «заряженная» пятидверка получит прибавку GRMN к названию. Прототипы новинки уже успели засветиться на Нюрбургринге.

У нынешней Toyota Corolla есть «горячая» версия с прибавкой GR к названию, которая дебютировала в 2022 году, в 2023-м пережила техническую модернизацию. В августе прошлого года был представлен хэтчбек 2025 модельного года для американского рынка, он получил обновки, затронувшие внешность и «начинку». В феврале 2025-го модернизированная версия добралась и до домашнего рынка. Сейчас компания готовит пятидверку к 2026 модельному году.

На фото: прототип трековой версии хот-хэтча Toyota GR Corolla

Ожидается, что в рамках этого обновления модель получит «трековую» версию: американский офис Тойоты опубликовал несколько снимков замаскированного прототипа такого варианта. Стоит отметить, что ранее будущая новинка уже засветилась в ходе тестов на Нюрбургринге, а мы публиковали рендер потенциального хот-хэтча, подготовленный дизайнером Motor.es. По предварительным данным, такая пятидверка может получить прибавку GRMN к названию.

Судя по официальным снимкам, готовящийся хот-хэтч получит иной передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, дополнительный воздуховод, интегрированный в капот, изменённые боковые «жабры», а также большое антикрыло, установленное на багажной двери. Головная оптика и задние фонари у трекового прототипа такие же, как у актуальной Toyota GR Corolla.

Подробностей о технических изменениях будущей «заряженной» версии пока нет. В компании модели пообещали не только «улучшенные аэродинамические характеристики», но также и «увеличенный крутящий момент», а ещё «уникальные настройки шасси», детальная официальная информация появится позже.

Напомним, актуальный хот-хэтч оснащается установленной поперечно бензиновой турботройкой G16E-GTS объёмом 1,6 литра. Максимальная мощность этого двигателя составляет 304 л.с., а крутящий момент в рамках последней модернизации был увеличен с 370 до 400 Нм. Нынешняя Toyota GR Corolla доступна с шестискоростной механикой, а в качестве опции предлагается восьмиступенчатый автомат Gazoo Racing Direct с возможностью ручного переключения передач подрулевыми лепестками и функцией Launch Control для получения максимального ускорения на старте.

В компании рассказали о том, что инженеры Toyota Gazoo Racing пока что продолжают заниматься доводкой трековой версии автомобиля перед финальным тест-драйвом, который проведёт Акио Тойода, председатель совета директоров Toyota Motor Co. Производитель наметил презентацию Toyota GR Corolla 2026 модельного года на грядущую осень.

Сегодня мы также рассказали о том, что спорткар Toyota GR86 обзавёлся ярко-жёлтой спецверсией Yuzu. Изменения в основном косметические, техника у купе стандартная – четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,4 литра мощностью 231 л.с. (максимальный крутящий момент – 249 Нм); работает в паре с 6МКП или 6АКП.

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