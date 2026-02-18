Новинки ×
Toyota готовится к старту продаж кросс-универсала bZ Woodland, цены известны

18.02.2026
Новинка японской марки доберётся до американских дилеров в марте 2026 года. Эта модель является «близнецом» Subaru Trailseeker.

Кроссовер Toyota bZ4X дебютировал осенью 2021 года, одним из её «близнецов» является другой японский паркетник – Subaru Solterra. В марте 2025-го полностью «зелёный» SUV Тойоты подвергли плановому рестайлингу: причём посвежевший вариант дебютировал в Европе, а в мае прошла презентация версии для североамериканского рынка. При этом местный офис решил избавиться от сложно произносимого индекса и остановился на названии попроще – Toyota bZ.

На фото: Toyota bZ Woodland

Немногим позже Toyota презентовала ещё одну глобальную новинку – полностью электрический кросс-универсал, который в родной Японии и Европе будет продаваться под названием bZ4X Touring, а на североамериканский рынок выйдет под именем Toyota bZ Woodland. Ближайшим родственником является кросс-универсал Subaru Trailseeker. Как стало известно теперь, новинка Тойоты появится в продаже в США в марте 2026 года.

Компания рассекретила и цены новинки: за кросс-универсал в Штатах просят не менее 45 300 долларов (эквивалентно примерно 3,46 млн рублей по текущему курсу), вариант побогаче обойдётся в 47 400 долларов (около 3,62 млн рублей). Для сравнения, стартовая цена актуального Toyota bZ на американском рынке равна 34 900 долларов (около 2,66 млн рублей), топ-версии паркетника – 43 300 долларов (около 3,3 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина Toyota bZ Woodland равна 4830 мм (на 140 мм больше по сравнению с «просто» bZ), расстояние между осями осталось без изменений – 2850 мм. Объём багажника у кросс-универсала равен 850 литрам, а со сложенным задним диваном грузовое пространство можно увеличить до 2104 литров. Дорожный просвет у новинки, которой положены 18-дюймовые колёсные диски, составляет 213 мм.

Кросс-универсал базируется на платформе e-TNGA. Американской версии – Toyota bZ Woodland – положен только полный привод и двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача равна 380 л.с. Ещё в состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 74,7 кВт*ч. Максимальный запас хода у новинки равен 452 км, у варианта с внедорожными шинами – 418 км (при расчёте по циклу EPA).

На фото: салон Toyota bZ Woodland
На фото: салон Toyota bZ Woodland
При использовании станции быстрой заправки пополнить аккумулятор с 10 до 80% можно за 30 минут. Известно, что полностью электрический кросс-универсал способен буксировать до 1588 кг. У стандартной версии в салоне предусмотрены 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, устройство для беспроводной зарядки двух смартфонов, отделка сидений материалом SofTex.

Топ-варианту bZ Woodland с прибавкой Premium положены передние кресла с функциями обогрева, вентиляции и памяти настроек, а также акустическая система JBL с девятью динамиками и панорамная крыша с люком.

Отметим, у европейской версии кросс-универсала – Toyota bZ4X Touring – будет ещё стартовая переднеприводная модификация, которая не предусмотрена для североамериканского рынка. Такому варианту положен единственный электромотор мощностью 224 л.с.

