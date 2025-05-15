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  • Toyota рассекретила bZ Woodland для Северной Америки и bZ4X Touring – для других рынков

Toyota рассекретила bZ Woodland для Северной Америки и bZ4X Touring – для других рынков

15.05.2025 536 0 1

Глобальная новинка японской марки является «близнецом» представленного в прошлом месяце кросс-универсала Subaru Trailseeker. Модель Тойоты появится в продаже в 2026 году.

Марка Toyota представила кроссовер bZ4X осенью 2021 года, одним из её «близнецов» является Subaru Solterra. В марте 2025 года полностью «зелёный» паркетник Тойоты пережил плановый рестайлинг в середине жизненного цикла: посвежевший вариант дебютировал в Европе, а на днях был анонсирован и для североамериканского рынка, причём этому варианту ещё и сменили название – на Toyota bZ.

На фото: Toyota bZ Woodland
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На фото: Toyota bZ Woodland
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На фото: Toyota bZ Woodland
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На фото: Toyota bZ Woodland
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Стоит напомнить, что у Subaru Solterra есть родственник, который дебютировал в середине апреля текущего года: речь идёт о кросс-универсале Subaru Trailseeker, который, по сути, является удлинённой версией Solterra. Теперь у этой новинки тоже появился близнец от Toyota: на североамериканский рынок эта модель выйдет под названием bZ Woodland, на домашнем и европейском рынке её будут продавать под именем bZ4X Touring.

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Оформление передней части Toyota bZ Woodland отличается от обычного обновлённого bZ за счёт иного воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера, корму снабдили другим спойлером, новым серебристым диффузором и иными фонарями, которые тем не менее соединяются друг с другом светящейся полосой через всю ширину багажной двери, причём в этот элемент будто бы «вдавлен» логотип марки. Паркетник снабдили оригинальными 18-дюймовыми колёсными дисками.

На фото: салон Toyota bZ Woodland
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На фото: салон Toyota bZ Woodland
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Если у обычного bZ все части боковин теперь могут быть окрашены в цвет кузова, то версии с прибавкой Woodland к названию решили оставить чёрные элементы. Их визуально поддерживают корпуса наружных зеркал того же цвета, антенна «акулий плавник» и полноценные рейлинги на крыше. Вариант для домашнего и европейского рынков – Toyota bZ4X Touring – повторяет североамериканский кроссовер.

На фото: Toyota bZ4X Touring

Главным отличием новинок от стандартных bZ и bZ4X является подросшая на 140 мм габаритная длина, которая теперь составляет 4830 мм (колёсная база осталась прежней – 2850 мм); кроме того, примерно на 20 мм увеличилась высота. Это позволило увеличить объём багажника более чем на треть: объём грузового отделения у европейского кросс-универсала Toyota составляет 600 литров, в американской спецификации – 850 литров.

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В салоне Toyota bZ Woodland и bZ4X Touring можно увидеть уже знакомый нам по обновлённому стандартному паркетнику 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, который входит в список стандартного оборудования. Ещё в список входят подогрев передних кресел, устройство для беспроводной зарядки двух смартфонов, акустика с шестью динамиками. За доплату предложат аудиосистему с девятью динамиками, панорамную стеклянную крышу, функцию вентиляции передних сидений.

В основе кросс-универсала лежит прежняя платформа e-TNGA. Европейский вариант Toyota bZ4X Touring будет представлен с двумя вариантами техники. Стартовой переднеприводной версии положен один 224-сильный электромотор, а полноприводной топовой версии – двухмоторная установка, совокупная отдача которой равна 380 л.с. Американский кроссовер bZ Woodland будет доступен только с полным приводом.

На фото: салон Toyota bZ4X Touring
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На фото: салон Toyota bZ4X Touring
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На фото: салон Toyota bZ4X Touring
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Вне зависимости от версии модель оснащается тяговой батареей ёмкостью 74,7 кВт*ч. Максимальный запас хода для bZ4X Touring в компании пока не рассекретили, а у североамериканского SUV Toyota bZ Woodland показатель составляет 418 км (при расчёте по циклу EPA).

Новинки Тойоты появятся на разных рынках в начале 2026 года, цены станут известны ближе к старту продаж. Отметим, стоимость обычного обновлённого Toyota bZ4X / bZ пока тоже не обнародована.

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