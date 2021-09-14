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  • Toyota готовится к премьере новой Tundra, которая может получить «начинку» от Land Cruiser 300

Toyota готовится к премьере новой Tundra, которая может получить «начинку» от Land Cruiser 300

14.09.2021 126 0 0

Стало известно точное время презентации грузовика следующей генерации: модель полностью рассекретят в США в конце этой недели, 19 сентября. Причём премьера пройдёт вечером, в 21:00 по местному времени.

 

Компания Toyota начала выпуск полноразмерного пикапа Tundra в США в 1999 году: с тех пор модель всего лишь единожды сменила поколение. Так, автомобиль актуальной второй генерации был представлен в 2007-ом, а рестайлинг он пережил в 2014 году. Показатели грузовика японской марки в Штатах снижаются в течение последней пары лет. За «ковидный» 2020-ый модель разошлась тиражом в 109 203 экземпляра (на 2,2% меньше, чем годом ранее). В текущем году продажи Tundra продолжили снижаться: за январь-август клиенты купили 56 185 машин (на 17,5% меньше, чем за первые восемь месяцев 2020-го).

В компании сегодня напомнили о том, что грузовик нового поколения полностью рассекретят в США 19 сентября, и назвали точное время премьеры – девять вечера по местному времени. Кроме того, в преддверии скорого дебюта в компании расщедрились на ещё один весьма скромный видеотизер протяжённостью в три секунды.

В новом видео на фоне кадра со слоганом модели – Born from Invincible – можно разглядеть мелькнувший пикап следующей генерации: захвачена часть кабины, сторона грузовой платформы и один задний фонарь. Стоит отметить, что ранее мы уже видели экстерьер будущего грузовика: «третья» Tundra ещё в июне показалась в Сети в топовой версии TRD Pro (у таких машин будет защита днища, а также спортивная подвеска).

Известно, что у Toyota Tundra нового поколения будет полностью светодиодная головная оптика с Т-образными дневными ходовыми огнями, а также другая крупная радиаторная решётка с рисунком в виде крупных ячеек. На крыльях, дверях и крышке грузовой платформы пикапа имеются выштамповки.

Поклонникам модели успели частично показать и интерьер новинки. Так, в салоне у «следующего» пикапа в центре передней панели находится крупный сенсорный экран, при этом планшет не встроен, а возвышается над панелью. Также у Тундры новое рулевое колесо: на нём имеется отметка нулевого положения красного цвета, кроме того, на передних стойках были замечены динамики JBL.

В основу новинки ляжет платформа Toyota F1 (TNGA-F), на которой базируются в том числе внедорожники Sequoia и 4Runner, а также пикап Tacoma. Ранее компания анонсировала появление в моторной линейке Tundra нового двигателя – iForce Max, предположительно V6. Скорее всего, модель получит под капот турбомотор, с которым дебютировал Toyota Land Cruiser 300. Его объём составляет 3,5 литра, отдача у внедорожника равна 415 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм.

Вероятно, новый двигатель придёт на замену нынешнему 386-сильному мотору V8 объёмом 5,7 литра (крутящий момент – 544 Нм). Не исключено, что в линейке «японца» окажется либо «обычный» гибрид, либо вариант PHEV (правда, никаких подробностей об этой «начинке» пока нет).

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