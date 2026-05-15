Toyota может выпустить пикап на базе кроссовера RAV4

Дебют компактного по американским меркам грузовичка Ford Maverick прошёл в 2021 году, в его основе лежит легковая платформа C2 от европейского Фокуса последнего поколения. Обновление этот пикап пережил в конце июля 2024 года, в начале августа обзавёлся спортивной версией Lobo, а в ноябре 2025-го – мощной модификацией с прибавкой 300T к названию. Тем не менее, продажи Ford Maverick в США продолжают постепенно снижаться. Так, в 2025-м американские дилеры продали 155 051 шт. (на 1,5% меньше, чем годом ранее), а за первую треть 2026-го модель разошлась тиражом в 48 157 единиц, что на 17,3% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

На фото: Ford Maverick

Теперь Ford Maverick светят дополнительные проблемы: как сообщает Automotive News, глава североамериканского представительства Toyota Тецуо Огава намекнул на то, что компания думает о выпуске небольшого пикапа на базе актуального кроссовера RAV4. Отметим, нынешний «Рафик» шестого поколения дебютировал примерно год назад, в мае 2025-го, одним из первых рынков для новинки стали Штаты. Стоит отметить, что по итогам прошлого года продажи подросли – на 0,9% до 479 288 экземпляров, однако за первую треть этого года показатель рухнул на 44% до 88 081 шт.

На фото: Toyota RAV4 Woodland

Тецуо Огава отметил, что «пикап на базе RAV4 – это возможность для Toyota», и что «дилеры ждут» соответствующую новинку. Однако в ближайшей перспективе её явно можно не ждать: по словам главы североамериканского офиса Тойоты на разработку и выпуск такого автомобиля «потребуется время». На данный момент «зелёный свет» этому проекту не дали, но очевидно, что в компании оценивают его потенциал.

Если Toyota действительно будет выпускать пикап на базе актуального RAV4 на модернизированной платформе TNGA-K, то он, вероятно, разделит с ним «начинку». Напомним, на американском рынке кроссовер предлагается либо в гибридных HEV-версиях (без возможности зарядки от электросети), либо с PHEV-установкой. Во всех случаях в основе лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором, а для полноприводного варианта предусмотрен отдельный электромотор, расположенный на задней оси.

На фото: Toyota RAV4 HEV Limited

Совокупная отдача у переднеприводного гибрида с HEV-установкой, предлагаемого на американском рынке, равна 229 л.с., а у полноприводника – 239 л.с. В свою очередь подзаряжаемый гибрид в Штатах доступен только с полным приводом, его суммарная отдача равна 324 л.с. В состав PHEV-системы входит в том числе батарея ёмкостью 22,7 кВт*ч. При движении только на электротяге такой паркетник способен проехать до 87 км (при расчёте по циклу EPA).

На фото: Toyota RAV4 PHEV GR Sport

Ford Maverick оснащается гибридной установкой на основе бензинового атмосферника объёмом 2,5 литра: у переднеприводной версии общая отдача равна 164 л.с., у полноприводника – 194 л.с. Опционально доступен другой вариант «начинки» – 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка EcoBoost максимальной мощностью 253 л.с., она работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом, а у варианта Lobo – с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Как Колёса.ру сообщали ранее, Ford Maverick 300T получил более производительный турбокомпрессор с увеличенным с 53 до 59 мм диаметром крыльчатки, новый интеркулер Mishimoto (он на 58,8% больше стандартного), новую выхлопную систему Borla с пониженным сопротивлением и новую программу управления: результатом стало увеличение отдачи 2,0-литрового мотора до 304 л.с.