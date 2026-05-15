Новинки ×

Toyota может выпустить пикап на базе кроссовера RAV4

15.05.2026 33 0 0
Toyota может выпустить пикап на базе кроссовера RAV4

На американском рынке такая потенциальная новинка японской марки составит конкуренцию Ford Maverick.

Дебют компактного по американским меркам грузовичка Ford Maverick прошёл в 2021 году, в его основе лежит легковая платформа C2 от европейского Фокуса последнего поколения. Обновление этот пикап пережил в конце июля 2024 года, в начале августа обзавёлся спортивной версией Lobo, а в ноябре 2025-го – мощной модификацией с прибавкой 300T к названию. Тем не менее, продажи Ford Maverick в США продолжают постепенно снижаться. Так, в 2025-м американские дилеры продали 155 051 шт. (на 1,5% меньше, чем годом ранее), а за первую треть 2026-го модель разошлась тиражом в 48 157 единиц, что на 17,3% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

На фото: Ford Maverick

Теперь Ford Maverick светят дополнительные проблемы: как сообщает Automotive News, глава североамериканского представительства Toyota Тецуо Огава намекнул на то, что компания думает о выпуске небольшого пикапа на базе актуального кроссовера RAV4. Отметим, нынешний «Рафик» шестого поколения дебютировал примерно год назад, в мае 2025-го, одним из первых рынков для новинки стали Штаты. Стоит отметить, что по итогам прошлого года продажи подросли – на 0,9% до 479 288 экземпляров, однако за первую треть этого года показатель рухнул на 44% до 88 081 шт.

На фото: Toyota RAV4 Woodland

Тецуо Огава отметил, что «пикап на базе RAV4 – это возможность для Toyota», и что «дилеры ждут» соответствующую новинку. Однако в ближайшей перспективе её явно можно не ждать: по словам главы североамериканского офиса Тойоты на разработку и выпуск такого автомобиля «потребуется время». На данный момент «зелёный свет» этому проекту не дали, но очевидно, что в компании оценивают его потенциал.

Если Toyota действительно будет выпускать пикап на базе актуального RAV4 на модернизированной платформе TNGA-K, то он, вероятно, разделит с ним «начинку». Напомним, на американском рынке кроссовер предлагается либо в гибридных HEV-версиях (без возможности зарядки от электросети), либо с PHEV-установкой. Во всех случаях в основе лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором, а для полноприводного варианта предусмотрен отдельный электромотор, расположенный на задней оси.

На фото: Toyota RAV4 HEV Limited

Совокупная отдача у переднеприводного гибрида с HEV-установкой, предлагаемого на американском рынке, равна 229 л.с., а у полноприводника – 239 л.с. В свою очередь подзаряжаемый гибрид в Штатах доступен только с полным приводом, его суммарная отдача равна 324 л.с. В состав PHEV-системы входит в том числе батарея ёмкостью 22,7 кВт*ч. При движении только на электротяге такой паркетник способен проехать до 87 км (при расчёте по циклу EPA).

На фото: Toyota RAV4 PHEV GR Sport

Ford Maverick оснащается гибридной установкой на основе бензинового атмосферника объёмом 2,5 литра: у переднеприводной версии общая отдача равна 164 л.с., у полноприводника – 194 л.с. Опционально доступен другой вариант «начинки» – 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка EcoBoost максимальной мощностью 253 л.с., она работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом, а у варианта Lobo – с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Как Колёса.ру сообщали ранее, Ford Maverick 300T получил более производительный турбокомпрессор с увеличенным с 53 до 59 мм диаметром крыльчатки, новый интеркулер Mishimoto (он на 58,8% больше стандартного), новую выхлопную систему Borla с пониженным сопротивлением и новую программу управления: результатом стало увеличение отдачи 2,0-литрового мотора до 304 л.с.

пикап кроссовер США авторынок слухи новинки Toyota Toyota RAV 4 Ford Ford Maverick

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Китайский люкс съехал с дороги: первый обзор Hongqi Off-Road Китайская марка Hongqi представила на Пекинском автосалоне серийную версию гибридного рамного вездехода, который получил название… «Внедорожник». Имя получилось настолько прямолинейным, будт... 1383 0 2 15.05.2026
Статьи / Гаджеты Хуже не будет: можно ли заряжать аккумулятор токами выше 10% от его ёмкости Давно существует и многим хорошо известна базовая теория оптимального зарядного режима для автомобильного аккумулятора. Звучит она просто: заряжать батарею нужно током, составляющим 10% от е... 912 1 1 14.05.2026
Статьи / Интервью Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся, но и сам не плошай! В России разработана новая концепция развития автопрома, которая в настоящий момент находится на утверждении в правительстве РФ. Именно об этом, о проблемах автопрома и о поиске путей их реш... 1492 5 0 13.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 37673 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11493 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8932 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
15 Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские
5 Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся,...
4 Stellantis едет в будущее на «китайцах»: Maserati может породниться с...
Новые комментарии
Change privacy settings