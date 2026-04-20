Toyota не планирует переводить актуальный кроссовер RAV4 на электротягу

Японская компания решила, что за реализацию «электромобильных амбиций» в этом сегменте отвечать будет паркетник bZ4X / bZ.

Премьера актуального кроссовера Toyota RAV4 шестого по счёту поколения прошла в мае 2025 года. Первыми были показаны версии для Северной Америки и Европы, позже производитель рассекретил SUV, предназначенный для Австралии, а в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. На домашний рынок HEV-версия «шестого Рафика» вышла в декабре 2025-го, а варианты с PHEV-установкой – в феврале 2026-го.

На фото: Toyota RAV4 HEV Edge (версия для австралийского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе Toyota RAV4 новой генерации лежит модернизированная версия прежней платформы. При этом производитель сделал основную ставку на гибриды, а полностью электрический вариант, который модели прочили, так и не появился. И, судя по всему, в ближайшее время полностью «зелёная» версия у этого SUV и не появится.

Об этом сообщает австралийское издание Car Sales со ссылкой на главного инженера проекта Toyota RAV4 Йошинори Футонагане. По его словам, компания не планирует расширять семейство «Рафика» за счёт полностью «зелёной» версии, несмотря на то, что интерес к «электричкам» на некоторых рынках, в том числе и в Австралии ощутимо возрос. Так, здесь в марте 2026-го на электромобили пришлось около 14,6% от общего количества проданных новых машин (на 89% больше, чем годом ранее).

На фото: кроссоверы Toyota RAV4 и bZ4X

Судя по его словам, в этом сегменте за реализацию «электромобильных амбиций» компании отвечает паркетник bZ4X (на американском рынке модель ранее переименовали в bZ). Стоит отметить, что в Австралии с начала текущего года показатель продаж Toyota bZ4X увеличился на 300%. Этому способствовало ощутимое снижение цен на «электрички» Тойоты на указанном рынке: кроссовер после обновления оказался дешевле более, чем на 10 тыс. долларов.

На фото: Toyota RAV4 HEV GXL (версия для австралийского рынка)

Напомним, обновлённый в прошлом году кроссовер Toyota bZ4X в стартовой версии оснащается 224-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси (максимальный крутящий момент – 269 Нм). У топовой модификации двухмоторная силовая установка, её совокупная отдача равна 343 л.с. (438 Нм), причём такой вариант способен буксировать до 1500 кг.

Модели положена литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 74,7 кВт*ч. При этом у варианта с передним приводом максимальный запас хода на одной зарядке составляет 591 км, у версии с полным приводом показатель составил 517 км (при расчёте по циклу WLTP). Мощность быстрой зарядки постоянным током ограничена 150 кВт, на подзарядку аккумулятора с 10 до 80% требуется 30 минут.

На фото: салон Toyota RAV4 HEV GXL (версии для австралийского рынка)

В свою очередь, Toyota RAV4 в Австралии предложат только с 194-сильной HEV-установкой (максимальный крутящий момент – 221 Нм), а также с PHEV-системой, совокупная отдача которой равна 309 л.с. (227 Нм). В основе обеих лежит бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромеханическим вариатором.