Toyota обновила минивэны Noah и Voxy: иная головная оптика и подросшая цифровая приборка

13.04.2026 217 0 1
Пассажирские вэны, предназначенные для японского рынка, получили порцию скромных обновок в рамках планового обновления в середине жизненного цикла.

В линейке Toyota минивэны-близнецы Noah и Voxy появились в 2001 году, а в актуальное четвёртое поколение эта пара, базирующаяся на тойотовской платформе GA-C, перешла в январе 2022 года. Теперь пришло время для планового обновления этих вэнов: оно затронуло их внешность и салон. Продажи посвежевших машин на домашнем рынке начнутся в мае 2026 года.

На фото: обновлённый минивэн Toyota Noah
Друг от друга Toyota Noah и Voxy по-прежнему отличаются за счёт оформления передней части, при этом обоим минивэнам достались светодиодные фары проекторного типа с функцией автоматической регулировки, светодиодные указатели поворота, а также светодиодные габаритные огни (для всех исполнений). Ещё моделям слегка освежили оформление головной оптики и добавили новые варианты в палитру цветов кузова.

Помимо этого, у посвежевшего Toyota Noah хромированные планки радиаторной решётки заменены на окрашенные в цвет кузова (у всех комплектаций). В свою очередь, у Toyota Voxy с чёрным кузовом радиаторная решётка лишилась хромированной окантовки: соответствующие элементы именно у этого варианта теперь выполнены в чёрном цвете. Ещё модели стали доступны 17-дюймовые колёсные диски нового оригинального дизайна.

Одним из главных изменений в салоне обоих минивэнов Toyota стал подросший дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. Так, у исполнения SZ диагональ увеличилась с 7 до 12,3 дюйма, у версии SG – с 4,2 до 7 дюймов (аналогичная приборка досталась новой комплектации посвежевшего Noah – SX). Помимо этого, моделям достались передний и задний видеорегистраторы (входят в список стандартного оснащения для SZ, опционально доступны для SG).

Ещё у обновлённых Noah и Voxy рычаг переключения передач и область управления стеклоподъёмниками оформлены в чёрном глянцевом цвете. Поверхность передней панели отделана кожей с прострочкой, также прострочка теперь имеется на дверных картах, а Voxy ещё достались декоративные вставки «под замшу».

Посвежевшим Toyota Noah и Voxy достался новый режим ездовой электроники Snow Extra (стандартный для модификаций E-Four), пересмотренные амортизаторы, сдвижные двери с электроприводом и сенсорными переключателями, а также улучшенная шумоизоляция салона.

Обновлённые Toyota Noah и Voxy предлагаются только с гибридной установкой. В её основе, как и раньше, лежит 98-сильный атмосферник 2ZR-FXE объёмом 1,8 литра (максимальный крутящий момент – 142 Нм), работающий в тандеме с электродвигателем 1VM мощностью 95 л.с. (185 Нм) и электромеханическим вариатором. У гибридные минивэнов может быть полный привод – при использовании системы E-Four с дополнительным 41-сильным электромотором (84 Нм), расположенным на задней оси.

Цены посвежевших минивэнов на домашнем рынке уже известны. Так, за Toyota Noah просят от 3 261 500 до 4 309 800 иен (эквивалентно примерно 1,56 – 2,06 млн рублей по текущему курсу), а за Voxy с обновками в Японии придётся отдать от 3 751 000 до 4 380 200 иен (около 1,79 – 2,09 млн рублей).

Обновлено 14.04.2026

 

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как подготовить кондиционер к летнему сезону Автомобильный кондиционер редко вспоминают зимой, но с первым теплом он быстро напомнит о себе слабым охлаждением, запахом сырости или странными звуками. Подготовка кондиционера к лету – не... 195 0 0 13.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам Весной на тротуарах, к сожалению, не только красивые ноги начинают мелькать, но и самокатчики. Зимой их тоже достаточно (по крайней мере, в Санкт-Петербурге), но с началом сезона кикшеринга... 525 11 2 13.04.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Niva Legend Через год, 5 апреля 2027 года, автомобильная общественность России будет отмечать полувековой юбилей модели ВАЗ-2121, которая сегодня в несколько измененном виде сходит с конвейера под имене... 2426 4 1 12.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19400 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10230 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 9166 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
11 Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам
5 Карты, деньги, два ключа: как подготовиться к автомобильному путешеств...
4 5 причин покупать и не покупать Niva Legend
