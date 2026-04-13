Toyota обновила минивэны Noah и Voxy: иная головная оптика и подросшая цифровая приборка

В линейке Toyota минивэны-близнецы Noah и Voxy появились в 2001 году, а в актуальное четвёртое поколение эта пара, базирующаяся на тойотовской платформе GA-C, перешла в январе 2022 года. Теперь пришло время для планового обновления этих вэнов: оно затронуло их внешность и салон. Продажи посвежевших машин на домашнем рынке начнутся в мае 2026 года.

На фото: обновлённый минивэн Toyota Noah 1 / 2 На фото: обновлённый минивэн Toyota Noah 2 / 2

Друг от друга Toyota Noah и Voxy по-прежнему отличаются за счёт оформления передней части, при этом обоим минивэнам достались светодиодные фары проекторного типа с функцией автоматической регулировки, светодиодные указатели поворота, а также светодиодные габаритные огни (для всех исполнений). Ещё моделям слегка освежили оформление головной оптики и добавили новые варианты в палитру цветов кузова.

1 / 2 2 / 2

Помимо этого, у посвежевшего Toyota Noah хромированные планки радиаторной решётки заменены на окрашенные в цвет кузова (у всех комплектаций). В свою очередь, у Toyota Voxy с чёрным кузовом радиаторная решётка лишилась хромированной окантовки: соответствующие элементы именно у этого варианта теперь выполнены в чёрном цвете. Ещё модели стали доступны 17-дюймовые колёсные диски нового оригинального дизайна.

На фото: салон обновлённого минивэна Toyota Noah

Одним из главных изменений в салоне обоих минивэнов Toyota стал подросший дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. Так, у исполнения SZ диагональ увеличилась с 7 до 12,3 дюйма, у версии SG – с 4,2 до 7 дюймов (аналогичная приборка досталась новой комплектации посвежевшего Noah – SX). Помимо этого, моделям достались передний и задний видеорегистраторы (входят в список стандартного оснащения для SZ, опционально доступны для SG).

Ещё у обновлённых Noah и Voxy рычаг переключения передач и область управления стеклоподъёмниками оформлены в чёрном глянцевом цвете. Поверхность передней панели отделана кожей с прострочкой, также прострочка теперь имеется на дверных картах, а Voxy ещё достались декоративные вставки «под замшу».

На фото: обновлённый минивэн Toyota Voxy 1 / 2 На фото: обновлённый минивэн Toyota Voxy 2 / 2

Посвежевшим Toyota Noah и Voxy достался новый режим ездовой электроники Snow Extra (стандартный для модификаций E-Four), пересмотренные амортизаторы, сдвижные двери с электроприводом и сенсорными переключателями, а также улучшенная шумоизоляция салона.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Обновлённые Toyota Noah и Voxy предлагаются только с гибридной установкой. В её основе, как и раньше, лежит 98-сильный атмосферник 2ZR-FXE объёмом 1,8 литра (максимальный крутящий момент – 142 Нм), работающий в тандеме с электродвигателем 1VM мощностью 95 л.с. (185 Нм) и электромеханическим вариатором. У гибридные минивэнов может быть полный привод – при использовании системы E-Four с дополнительным 41-сильным электромотором (84 Нм), расположенным на задней оси.

На фото: салон обновлённого минивэна Toyota Voxy 1 / 2 На фото: салон обновлённого минивэна Toyota Voxy 2 / 2

Цены посвежевших минивэнов на домашнем рынке уже известны. Так, за Toyota Noah просят от 3 261 500 до 4 309 800 иен (эквивалентно примерно 1,56 – 2,06 млн рублей по текущему курсу), а за Voxy с обновками в Японии придётся отдать от 3 751 000 до 4 380 200 иен (около 1,79 – 2,09 млн рублей).